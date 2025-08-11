Protección Civil mantiene al menos hasta este martes la alerta por altas temperaturas

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior mantendrá al menos hasta este martes la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este sentido, avisa de que los valores térmicos previstos conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones.

Así se ha expresado después de que el organismo estatal haya avanzado en su nuevo aviso por ola de calor que lo más probable es que las temperaturas máximas desciendan el miércoles en la Península, con bajadas que serán notables en la vertiente cantábrica. Sin embargo, ya ha avanzado que el escenario más probable a partir del jueves --aún con un alto grado de incertidumbre-- es que comience un nuevo ascenso térmico.

El organismo estatal espera que este martes predominen los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que las temperaturas seguirán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur y no se descarta que también lo hagan en el extremo oriental del Cantábrico.

Debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas, es alta la incertidumbre en el pronóstico de las máximas en esta jornada. Aún así, se prevén temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular, donde se podrán superar los 36-39ºC. En puntos del Guadalquivir, se podrían alcanzar los 44ºC.

En lo que se refiere a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio. De esta manera, no se bajará de 22 a 25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

El pronóstico recoge incertidumbre elevada a partir del miércoles. A día de hoy, lo más probable es que predominen los descensos de las máximas en la Península, que serán notables en la vertiente cantábrica. De esta forma, es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los umbrales de la ola de calor.

Sin embargo, los valores diurnos todavía serán muy elevados en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste debido a las temperaturas que se han alcanzado durante los días anteriores. En este sentido, la posible formación de tormentas vespertinas generalizadas podría, de nuevo, afectar a la evolución de las temperaturas diurnas.

Con un alto grado de incertidumbre, el escenario más probable en estos momentos para el jueves es que comience un nuevo ascenso térmico, que será más acusado en la mitad norte y que continuaría en los siguientes días. Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y puntos de la vertiente mediterránea.

Por ello, el organismo estatal no puede descartar actualmente que la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles. Especialmente, se podría extender en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

LIMITAR LA EXPOSICIÓN AL SOL Y ATENDER A LAS AUTORIDADES EN FUEGOS

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomiendan limitar la exposición al sol, así como ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Por el contrario, aconseja mantenerse en un lugar bien ventilado e ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

Asimismo, pide beber agua o líquidos frecuentemente y vestirse con con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; además de interesarse por los niños, los mayores y los enfermos, así como aquellas personas que vivan solas y aisladas.

Protección Civil recuerda que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Ante el riesgo de incendios, pide prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.

Más allá de ello, insta a no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio por la posibilidad de que hagan efecto lupa con el sol, y, de manera más general, no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos.

El organismo estatal insiste en la importancia de acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; y avisar al 112 de forma inmediata si se descubre el fuego en su inicio.

Por lo demás, incide en no penetrar en el monte o bosque si uno se ve sorprendido por un incendio, sino ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, pide atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.