Protección Civil pide usar sólo las zonas habilitadas por las autoridades para ver el eclipse del 12 de agosto

Celetesch fabrica gafas homologadas para eclipses, a 23 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha pedido este viernes utilizar exclusivamente las zonas habilitadas por las autoridades para ver el eclipse del 12 de agosto y disfrutar de este fenómeno astronómico desde el propio municipio siempre que sea posible, evitando desplazamientos innecesarios. "Si es necesario desplazarte, planifica el viaje con antelación", ha señalado.

Al respecto, también ha instado a no detenerse en los arcenes de las carreteras para mirar el eclipse y ha recordado que se prevén posibles saturaciones en las comunicaciones móviles.

En lo que se refiere a los riesgos medioambientales asociados con el eclipse, ha pedido evitar la saturación de zonas frágiles o ecológicamente sensibles y no perturbar a la fauna local, no abandonar residuos en el entorno y no invadir fincas ni terrenos agrícolas.

Protección Civil también ha abordado en sus recomendaciones de cara al eclipse el riesgo de incendios. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la Península y Baleares presente niveles elevados y que se sitúe en Muy Alto o Extremo en la mayor parte del territorio con excepción de zonas de Galicia, Cantábrico, Murcia y Andalucía en nivel Moderado. En Canarias, en general presentará un nivel Moderado.

En este sentido, Protección Civil ha recalcado que queda terminantemente prohibido encender fuego. Además, ha solicitado no estacionar vehículos sobre vegetación seca, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios en la zona.

Por último, para la propia observación del fenómeno astronómico, ha pedido usar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2, para lo que ha solicitado verificar la autenticidad de las gafas e inspeccionar los filtros antes de usarlos. A su vez, ha instado a supervisar en todo momento a menores de edad y a personas con discapacidad.

"No mires a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin un filtro solar específico. No emplees filtros improvisados. Opta, si es posible, por métodos de proyección indirecta", ha añadido.