Protección Civil quiere trabajar en la protección del patrimonio cultural tras catástrofes como la de Notre Dame

Publicado 24/09/2019 17:18:27 CET

Castilla y León propone elaborar mapas de riesgos en el patrimonio y adoptar medidas de prevención

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Protección Civil y Emergencias, Alberto Herrera, que el cuerpo, dependiente del Ministerio del Interior, incorpore la defensa del Patrimonio Cultural en sus actuaciones para proteger el legado histórico.

"Una actuación relativamente nueva en protección civil, las pérdidas sufridas en las últimas décadas, --algunas tan recientes en la memoria como el incendio en la catedral de Nôtre Dame de París, con gran impacto psicológico en las sociedades que las sufren--, han puesto de manifiesto la necesidad de trabajar en la anticipación y la planificación para reducir el riesgo de desastres", ha recalcado.

Herrera ha inaugurado el primer encuentro nacional con el que evaluará la organización y los protocolos de actuación, así como las capacidades que existen en España para prevenir los daños en los bienes culturales en casos de emergencias y desastres. En este sentido, ha defendido la colaboración cada vez más estrecha del organismo con los responsables de patrimonio cultural para salvaguardar el legado histórico.

En el acto ha participado también el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Gumersindo Bueno, ya que esta comunidad autónoma participa como socio en el proyecto europeo PROCULTHER (Protecting Cultural Heritage from the Consequences of Disaster para la protección del patrimonio cultural ante el riesgo de desastres.

Herrera ha destacado la implicación de las autoridades de Castilla y León en este proyecto del Mecanismo Europeo de Protección Civil para impulsar una acción coordinada para desarrollar capacidades normalizadas de protección del patrimonio frente a los desastres, facilitar el apoyo mutuo entre los estados y promover la creación de una capacidad multinacional preparada para intervenir a nivel mundial en apoyo a otros países afectados.

Mientras, Gumersindo Bueno ha incidido en la importancia de la formación, la sensibilización y de las labores preventivas. En ese sentido, considera necesario elaborar mapas de riesgos y adoptar medidas para reducir los efectos de cualquier situación sobrevenida que pueda implicar cualquier riesgo para las personas y para el patrimonio natural y cultural.

El Proyecto PROCULTHER está financiado por la Comisión Europea con cargo al programa de 'Proyectos de prevención y preparación en materia de protección civil y contaminación marina' de 2019, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las capacidades del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) y de los Estados participantes para proteger el patrimonio cultural de los desastres .

El proyecto tendrá una duración de dos años y está liderado por el Departamento de Protección Civil de Italia. Como socios cuenta con el Ministerio del interior de Francia, el Ministerio de Interior de Turquía, el Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León por España, con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Subsecretaria del Interior.

Este primer encuentro de ámbito nacional sobre la protección del patrimonio cultural en situaciones de emergencia, se realiza con el objetivo de evaluar la organización, protocolos de actuación y capacidades existentes en España para la prevención de daños en los bienes culturales frente a los desastres.

ANÁLISIS DEL CASO DE Notre Dame

Para contextualizar la problemática asociada a los daños que sufre el patrimonio cultural durante las catástrofes, la jornada incluye la exposición de los casos de Notre Dame de París, que realiza el teniente coronel Joé Vaz de Matos, asesor de seguridad contra incendios de los museos de Francia, y jefe del dispositivo que intervino en el incendio de la catedral de Nôtre Dame de París, o la de los terremotos que asolaron el centro de Italia en 2016 y la actuación desarrollada para solventarlos.

En las sesiones de trabajo intervienen además expertos españoles de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias española, dependiente de la Subsecretaría del Interior, del Departamento de Protección Civil de Italia y técnicos en la protección del patrimonio cultural de Castilla y León.