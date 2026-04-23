Protección Civil realizará un simulacro del sistema ES-Alert que afectará a 61 municipios cercanos a centrales nucleares

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 municipios de entornos de centrales nucleares de las provincias de Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia participarán en un simulacro del sistema ES-Alert. El simulacro afectará a una población de unos 75.728 habitantes y el ejercicio tendrá lugar entre los días 24 de abril y el 13 de mayo, con el fin de comprobar la respuesta en caso de activación de los planes de emergencia nuclear.

Al tratarse de un escenario de riesgo nuclear, como competencia estatal, la alerta deberá ser notificada desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) a petición de cada Subdelegación del Gobierno implicada en el simulacro.

El ejercicio de Protección Civil consistirá en el envío del mensaje a las redes de los operadores de telefonía móvil para su difusión a los terminales que estén conectados a alguna de las antenas de telefonía situadas en las Áreas de Alerta.

Su objetivo es verificar la cobertura del sistema ES-Alert en las localidades pertenecientes a la Zona I de los Planes de Emergencia Exterior de las distintas centrales nucleares que abarca un radio comprendido entre los 0 y los 10 kilómetros alrededor de estas instalaciones.

La notificación emitida llegará a todos los dispositivos móviles que se encuentren dentro de este espacio contemplado para el simulacro e incluyendo que se trata de una prueba y que, por lo tanto, no es necesario avisar a los centros de emergencias del 112.

La duración del ejercicio será de entre 15 y 20 minutos que será el tiempo durante el cual las antenas repetidoras retransmitirán el mensaje. La hora aproximada para su realización será las 11 de la mañana y tendrán previsto realizarse de manera escalonada y consecutiva durante los siguientes días, como detalla la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.