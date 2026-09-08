La próxima Cumbre del Clima debe convertir los compromisos climáticos en medidas concretas, según BBVA Research

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en Belém, a 7 de noviembre de 2025, en Belém, Pará (Brasil). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool COP 30

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima Conferencia de Partes (la COP31, que se celebrará el próximo noviembre en Antalya, Turquía) tiene como principal reto trasladar los compromisos climáticos en iniciativas que puedan medirse, financiarse y someterse a seguimiento e identifica la financiación como clave para que los compromisos se conviertan en realidad. Estas son las principales conclusiones del informe 'COP31: De los compromisos a una implementación creíble', publicado este martes por BBVA Research.

"La COP31 debería significar el paso de los compromisos a la ejecución. El reto no es sumar nuevas iniciativas, sino conseguir que los objetivos cuenten con medidas concretas, financiación y mecanismos que permitan evaluar sus resultados", ha señalado el economista líder de Cambio Climático de BBVA Research, Julián Cubero.

El análisis recoge propuestas de la COP31 como el 'Puente para la implementación climática', que busca conectar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y los Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) con la política económica, los proyectos susceptibles de recibir inversión y las fuentes de financiación, con atención a las economías en desarrollo.

Por este lado, apunta a que este tipo de instrumentos solo aportarán valor si garantizan que cada iniciativa cumpla con ciertos criterios: que disponga de un objetivo cuantificado, una referencia y un plazo; que identifique instrumentos (políticas, proyectos e instituciones responsables); que concrete las fuentes y los mecanismos de financiación; que establezca indicadores públicos y una frecuencia de seguimiento; y que resulte coherente con los objetivos climáticos.

A su vez, señala varios objetivos globales planteados en el marco de la próxima Cumbre del Clima. Por ejemplo, menciona la idea de elevar la participación de la electricidad en la demanda final de energía hasta el 35% en 2035 (15 puntos sobre el nivel actual), reducir a la mitad el crecimiento de los residuos globales para ese año, disminuir al menos en un 25% la intensidad energética de los edificios y elevar hasta un mínimo del 15% el uso de materiales reciclados en la industria.

En este sentido, BBVA Research precisa que el avance de la electrificación contribuirá a la descarbonización en la medida en la que la nueva demanda eléctrica se cubra cada vez más con generación baja en carbono y cuente con redes, almacenamiento y políticas que permitan sustituir el consumo de energía procedente de combustibles fósiles.

COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNOS, EMPRESAS Y SOCIEDAD CIVIL

En lo que se refiere a la financiación climática, la entidad opina que alcanzar el objetivo de 1.300 millones de dólares anuales (1.119 millones de euros anuales) que los signatarios del Acuerdo de París prometieron proporcionar en 2035 requerirá que el sistema financiero privado amplíe su capacidad para "originar, estructurar y distribuir" financiación climática y de transición, especialmente en las economías en desarrollo.

Por lo tanto, ha apuntado a que la financiación pública y concesional debería evaluarse en parte por su capacidad para mejorar la viabilidad financiera de los proyectos y movilizar capital privado a través de garantías, instrumentos de reparto de riesgos, soluciones en moneda local y preparación de proyectos mientras que en paralelo preserva la sostenibilidad de la deuda.

A juicio de BBVA Research, las cumbres climáticas deben ir más allá de los acuerdos formales entre gobiernos y consolidarse como plataformas catalizadoras de una implementación real de iniciativas en las que participe el sector privado y la sociedad civil. Por esta parte, pone en valor esquemas sectoriales de oferta y demanda como la Agenda Breakthrough o la Coalición de Pioneros y alianzas de financiación público-privada como las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés).