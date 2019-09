El proyecto Medfish, de MSC y WWF, asesora a 14 pesquerías en España y Francia para alcanzar una gestión sostenible

Publicado 21/09/2019 10:44:51 CET

MOTRIL (GRANADA), 21 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El proyecto Medfish, creado por Marine Stewarsdship Council (MSC) y WWF en 2015, ha preevaluado y definido planes de acción para que cartoce pesquerías, siete en España y otras tantas en Francia, trabajen para conseguir una gestión sostenible de su actividad. Estas pesquerías han sido seleccionadas en una preevaluación entre más de 50.

Este es el primero de los pasos de la inciativa, al que sigue la segunda es una evaluación completa, en caso de superar este segundo paso el siguiente sería la certificación, que tiene una vigencia de hasta cinco años; la cuarta fase serían superar las auditorías anuales y por último, la quinta fase es la reevaluación, que tiene lugar dentro de los cinco años desde la fecha de concesión de la última certificación.

En declaraciones a Europa Press, la directora de MSC en España, Laura Rodríguez, ha explicado que se han focalizado en el Mediterráneo porque es uno de los mares más sobreexplotados del mundo.

El estándar MSC consta de 28 indicadores de comportamiento que responden a tres principios que toda pesquería debe cumplir. El primer principio se basa en el estado de la población de peces. El segundo principio gira en torno a que las acciones llevadas a cabo tengan un minimo impacto en en el ecosistema y el último principio va ligado a la gestión eficaz y gobernanza con la población de peces.

Tras conseguir la pesquería la certificación de MSC pueden decidir, de manera voluntaria, si colocar el sello azul de MSC en los envases y menús que contengan productos procedentes de mares sostenibles.

LA PESCA DE QUISQUILLAS EN MOTRIL

Una de las pesquerías con más capacidad para lograr la sostenibilidad es la Cofradía de Motril (Granada), según ha comentado Rodríguez a Europa Press. También reconoce que Motril es clave porque se desarrollan diversas técnicas de pesca, como por ejemplo la de arrastre o nasas. Concretamente la especie que se evalúa en este puerto son las quisquillas.

"Cuando comenzamos el proyecto en Motril, desconocíamos si existía una población local de quisquilla en el Mar de Alborán y actualmente aún no se conoce el estado de la población pero hemos avanzado, hemos definido una estrategia de captura precautoria con objetivos específicos", ha recalcado el consultor del proyecto Medfish, Julio Agujetas.

Daniel Ruiz, pescador de Motril, ha explicado que suelen salir a faenar todas las semanas y durantes unas 4 horas están en el Mar de Alborán para echar las nasas de quisquillas al agua. La tripulación media por barco es de 4 o 5 pescadores y en cada barco llevan unas 550 nasas que cuando son lanzadas al mar, se dejan durante un día entero y se regresa al dia siguiente para recoger las quisquillas capturadas, que de media son 90 o 100 kilos.

Las nasas de quisquillas son redes de pesca pasivas con forma de cilindro y de plástico por el que acceden los peces atraídos por el cebo que está colocado dentro de la red. Luego de coger el cebo, muchos peces se quedan atrapados en las nasas.

Motril es una ciudad con una "importante" actividad pesquera, de acuerdo con MSC. Sin embargo, en los últimos años dicha actividad ha ido disminuyendo debido a que cada vez hay menos personas que se dedican a la pesca o porque las flotas están desapareciendo. Por ello, el patrón mayor de Motril, Ignacio López, considera "fundamental" pertenecer al proyecto Medfish para conseguir la sostenibilidad y así mantener la pesca como un gran activo de la ciudad.

"Estamos preocupados porque en 2020 podemos perder la flota que tenemos, por eso, desde 2012 estamos luchando para ser sostenibles y responsables. Medfish es una herramienta genial para medir nuestros caladeros y así conocer qué puntos débiles tenemos y poder mejorarlos", ha asegurado Ignacio López.

FUTURO DE LA PESCA SOSTENIBLE

"Dentro de los ODS, está el artículo 14 en el que la comunidad internacional se ha comprometido antes de 2020 a reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y a las prácticas pesqueras destructivas y así poder aplicar planes de gestión con fundamento científico", ha señalado Laura Rodríguez, que además considera clave los próximos diez años para cumplir con los objetivos de la agenda 2030 y "no llegar a un punto sin retorno".

En el mundo hay 12 millones de barcos de pesca, según MSC, que cumplen con los principios de la sostenibilidad, lo que representa, el 15 por ciento del total de capturas de pescas extractivas. Hay algunos países, como en África y sudamérica, en los que hay pocas pesquerías certificadas en comparación con la cantidad de productos que exportan a otros países, como ocurre con España.

"La mayoría del pescado español que la sociedad compra en cualquier supermercado proviene de estos países que no realizan una buena actividad sostenible. Por ello, es clave llegar a estos países", apuntan desde MSC.