Proyectos del CSIC reciben 2,4 millones euros de la Fundación Ramón Areces para avanzar en IA y tecnologías cuánticas

Jonathan Castañeda/Unsplash - CSIC

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibirán un total de 2,39 millones de euros de la Fundación Ramón Areces para avanzar en Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la salud y tecnologías cuánticas.

Como ha detallado el CSIC en un comunicado, la fundación ha concedido 1,5 millones de euros para impulsar la creación de un Laboratorio de Fotónica y Metrología Cuántica, orientado a desarrollar nuevas tecnologías basadas en la luz cuántica, la cual presenta propiedades únicas para el desarrollo de tecnologías más seguras, precisas y potentes.

Esta instalación permitirá combinar investigación en nuevos materiales semiconductores y nanofotónica cuántica, lo que contribuye al despliegue de redes de comunicación cuántica y al desarrollo de sensores de alta sensibilidad en biomedicina, metrología y seguridad. El futuro laboratorio forma parte del proyecto 'Quantum Advanced Research Center' (QuARC-CSIC), una iniciativa para crear un nuevo instituto del CSIC, en el marco de la Estrategia de Ciencia y Tecnologías Cuánticas 2025-2030.

La fundación también ha concedido 600.000 euros a este proyecto para la aplicación de los principios de la óptica cuántica al desarrollo de tecnologías. El proyecto ha obtenido la ayuda JAE Chairs 2024, un programa del CSIC y será liderado por el investigador del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica (Austria), Peter Zoller.

Como destacan, "la ayuda otorgada a Zoller, uno de los científicos más influyentes en la historia reciente de la óptica cuántica y las tecnologías cuánticas, pretende situar al CSIC en la vanguardia de la segunda revolución cuántica, así como establecer nuevas vías de colaboración entre el investigador, el CSIC y el futuro QuARC".

En cuanto a Inteligencia Artificial, el proyecto RER-IA CSIC desarrolla herramientas de diagnóstico temprano y estratificación en enfermedades raras, por lo que recibirá 292.000 euros. Esta investigación se basa en técnicas de 'machine learning' y 'deep learning' para acelerar el diagnóstico, optimizar la estratificación de pacientes e identificar nuevas dianas terapéuticas para estas enfermedades que afectan a más de 300 millones de personas en el mundo y a cerca de tres millones en España.

El CSIC ha situado la investigación en este ámbito como prioridad estratégica en su Plan Biomed y de la Red de Enfermedades Raras (RER-CSIC). Esta red integra más de 120 grupos de investigación en todo el país, lo que fomenta la colaboración interdisciplinar entre biomedicina, bioinformática, inteligencia artificial y ciencias sociales, en interacción directa con hospitales y asociaciones de pacientes.