El PSN de Tudela acusa al alcalde de "someterse" a "los intereses de UPN sin importarle el daño que haga a la ciudad"

Tacha de "incomprensible" la reacción del alcalde a la moción de censura en Pamplona, al "anular" su agenda con el Gobierno foral



PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Tudela ha acusado al alcalde de la localidad, Alejandro Toquero, de "someterse" a "los intereses de UPN, sin importarle el daño que haga a la ciudad", ya que, según los socialistas, ha "anulado toda su agenda con el Gobierno de Navarra" tras el anuncio de la moción de censura a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

"Si Alejandro Toquero antepone los intereses de su partido a los intereses de Tudela, los socialistas nos ponemos a disposición de la ciudadanía para seguir avanzando", ha afirmado en una nota de prensa la portavoz del grupo municipal del PSN en Tudela, Olga Chueca, que ha calificado de "incomprensible" la reacción de Toquero, "que ha anulado toda su agenda con el Gobierno de Navarra".

Según Chueca, Toquero "es alcalde de todos y todas, los que le votaron y los que no y debe respetar la institución que representa por encima de cualquier sigla". "Es precisamente Alejandro Toquero el que siempre dice que no es atendido por el Gobierno de Navarra y ahora decide romper, de forma irresponsable, toda relación con el Ejecutivo navarro", ha criticado. A su juicio, a Toquero "no le interesa Tudela, se limita a hacer un seguidismo de lo que dicta su partido sin darse cuenta de que los grandes perjudicados son las y los vecinos de Tudela".

En este contexto, la portavoz de los socialistas de Tudela ha anunciado las enmiendas que presentarán a los presupuestos municipales para 2024 y que rondarán los 500.000 euros. Serán un total de once, seis de las cuales van enfocadas a entidades sociales.

"Pedimos aumentar la partida presupuestaria de la Fundación Tudela Comparte, de la Asociación Navarra de apoyo a personas con TDA, del Banco de Alimentos, de la Residencia Nuestra Señora de Gracia y de la Fundación Civil San Francisco Javier hasta los 24.200 euros, equiparándolas así al resto de entidades sociales de similar trayectoria", ha dicho.

Proponen, además, aumentar 4.000 euros a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tudela la ALBEA. Otras dos enmiendas están destinadas a la biblioteca municipal. "Los 6.000 euros actuales no son suficientes para atender las necesidades de todas las personas, por lo que proponemos aumentar la ayuda hasta los 12.000 euros", ha añadido.

Además, solicitan una partida de 30.000 euros "para reemplazar las escaleras de la sala principal, ya que incumplen la normativa de riesgos laborales".

Los socialistas de Tudela, "que sí creemos en los presupuestos participativos", proponen una enmienda de 150.000 euros "para que los y las vecinas de Tudela puedan elegir qué proyectos quieren para su ciudad".

"No nos olvidamos del Colegio Huertas Mayores, y por eso solicitamos una partida de 300.000 euros para realizar la cubierta", han apuntado. Esta enmienda, precisa Chueca, es "doblemente significativa, puesto que el señor Toquero promete, aún sabiendo que no lo va a cumplir, para lanzar el dardo envenenado al Gobierno de Navarra y confrontar con él". "Pero lo que es más grave es que cuando el Gobierno quiere solucionar el problema, y fija una reunión con el señor Toquero, éste decide no acudir", ha indicado.

Algo "similar", según Chueca, ha ocurrido con la FP de Hostelería y Turismo, ya que Toquero "nunca se ha dirigido al Departamento de Educación, en octubre de 2022 el Gobierno de Navarra solicitó una parcela, petición que se reitera en febrero de 2023". Ha añadido Chueca que a Toquero "sólo se le da bien trampear, desde luego no mostró mucho interés en que el centro llegara a Tudela, aunque luego se cuelgue todas las medallas".

También en el capítulo de enmiendas, y "para sacar del cajón del olvido el proyecto de Sementales", los socialistas proponen rescatar el proyecto redactado por Rafael Moneo y reclaman una partida de 13.310 euros para la realización del estudio.

En una valoración global de los presupuestos presentados por UPN, el grupo municipal socialista los califica de "decepcionantes e insignificantes", además de considerar que "obvian las necesidades de la ciudad".

"Son unos presupuestos que evidencian una dependencia absoluta del Gobierno de Navarra, la falta de gestión del señor Toquero y su afición a improvisar para sacar mayor o menor rédito político. La realidad es que la mitad de las inversiones que se van a acometer en Tudela procede del Gobierno de Navarra", ha manifestado.