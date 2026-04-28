PSOE defiende que el blindaje del aborto en la Constitución es una "reivindicación social" y el PP lo tacha de "estafa"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este martes que la reforma constitucional para blindar el aborto, que pasará su primer examen este jueves en el Congreso, responde a una "reivindicación social" mientras que el PP ha negado que sea una preocupación de las españolas y ha tachado este debate de "estafa".

El proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pasará este jueves 30 de abril su primer examen en el Congreso de los Diputados, con el debate y la votación de las enmiendas de devolución registradas por PP y Vox.

"Es el reconocimiento jurídico de una reivindicación social como es el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad y a ser protegidas de dinámicas regresivas que estamos viendo y viviendo en los últimos tiempos", ha argumentado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces.

Según ha apuntado, "los datos urgen a tomar esta decisión" porque "sólo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen mediante el sistema público de salud" con una "una enorme diferencia entre comunidades" ya que, tal y como ha precisado, el porcentaje sube hasta "el 60%" en Cantabria o en Navarra, mientras que en Madrid o en Andalucía "no llega al 1%". "Creo que es el momento de corregir esta disfunción", ha insistido.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recurrido al "CIS del señor Tezanos" para defender que el aborto no es una preocupación para las españolas.

"No figura en ninguno de los puntos (de la encuesta del CIS). No es un problema de los españoles, no es un problema de las españolas. Ninguna mujer tiene un problema para acceder al aborto en este país. No es verdad", ha subrayado.

Además, ha acusado al Gobierno de "mentir" cuando dice que con esta reforma va a hacer que el derecho al aborto sea un derecho fundamental. "Es mentira, porque no va a hacer la reforma por vía del artículo 15. Es más, ya está garantizado el acceso porque es una ley orgánica la que lo establece. Entonces, lo que están haciendo es desviar la atención de toda la corrupción que tienen", ha afirmado. "Por tanto, el Partido Popular no va a formar parte de esta estafa", ha aseverado.

Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se ha mostrado convencida de que las enmiendas a la totalidad de Vox y PP "no saldrán adelante" y aunque ha indicado que de Vox no esperaban "otra cosa", ha lamentado que "Feijóo y los suyos sucumben al discurso reaccionario y antiderechos de la extrema derecha" y, al mismo tiempo, "intentan disimularlo". "Un sí, pero no. Que, por cierto, no engaña a nadie. Y que les deja, además, en una posición ridícula", ha criticado.

Por su parte, Maribel Vaquero, del PNV, ha avanzado que, el próximo jueves, votarán en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y VOX que piden devolver el texto al Gobierno.