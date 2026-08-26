El PSOE defiende que los incendios son competencia de las CCAA y que el Estado "colabora" ante críticas de PP y Vox

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha defendido este miércoles que las comunidades autónomas (CCAA) son las que tienen la responsabilidad de la vigilancia y la extinción de incendios forestales mientras que el Estado "colabora, coordina y pone los medios extraordinarios". Aún así, no se opone a la comparecencia de la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen.

Así lo ha defendido el portavoz del PSOE en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Manuel Arribas, en un debate en el que el Grupo Popular ha pedido que comparezca Aagesen para hablar del tema. Finalmente, se ha rechazado la petición del PP, aunque ha tenido los votos a favor de Vox y Junts. En todo caso, la propia ministra ha pedido ya comparecer en la Cámara Baja.

Por su parte, el PP se ha preguntado por qué el Gobierno no adopta las medidas necesarias para combatir el cambio climático cuando "repite una y otra vez que está empeorando año a año la peligrosidad de los incendios; Vox ha hablado de "ecofanatismo" y Sumar ha recalcado que el fuego "no distingue de ideologías".

Durante la intervención del portavoz del PSOE, Arribas ha hecho hincapié en que "si un incendio empieza en agosto, hay que empezar a pagarlo muchos meses antes". Entre otras cosas, ha incidido en que "hay que ejecutar" los presupuestos destinados a la prevención, a los profesionales y a los medios de extinción.

"Mientras ardía, la Junta de Castilla y León mantenía 127 millones de euros sin ejecutar en inversión territorial y programas relacionados con la prevención y extinción de incendios y en el año 2025 dejaron otros 28 millones de euros sin ejecutar", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PP Eduardo Carazo Hermoso ha descrito como "puro humo" el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha criticado que el Gobierno no haya "concretado" medidas "más allá de una lista de refugios climáticos para no pasar calor". Por ello, ha denunciado que os medios aéreos "siguen siendo insuficientes y anticuados".

"Los aviones contratados en 2024 siguen sin llegar. Y el propio secretario de Estado (de Medio Ambiente, Hugo Morán) admitió que de los 14 hidroaviones de que dispone el Estado, solo diez han estado a disposición de las comunidades autónomas porque cuatro aviones estaban averiados", ha censurado.

En este sentido, se ha preguntado por qué el Gobierno no adopta las medidas necesarias para combatir el cambio climático cuando "repite una y otra vez que está empeorando año a año la peligrosidad de los incendios. "¿Por qué no aumenta los medios aéreos? ¿Por qué no los tienen a punto para la campaña de verano?", se ha preguntado.

Por otro lado, ha recordado que a principios de agosto el PP presentó una proposición de ley con 50 medidas para prevenir los incendios. Estas incluyen "reducir la burocracia" para que los vecinos y los ayuntamientos puedan limpiar los montes "sin impedimentos" y "dar vida" al medio rural para que las actividades agrarias y ganaderas ayuden a mentener el campo, entre otras.

"Probablemente esas 50 medidas nos serán escuchadas. Pero las llevaremos a cabo desde el Gobierno en las próximas campañas después de que voten los españoles", ha recalcado.

VOX HABLA DE "ECOFANATISMO" DEL GOBIERNO "MAFIOSO"

El portavoz de Vox Ricardo Chamorro ha apuntado a que datos oficiales de Transición Ecológica "desmienten" que la culpa de las oleadas de incendio sean del cambio climático. "Quienes los prenden son personas en el 87% de las ocasiones. Y lo que lo convierte en un infierno inapagable es la acumulación de combustible por el abandono del territorio y por unas leyes que prohíben o dificultan limpiar el monte y gestionarlo", ha indicado.

A su juicio, los incendios descontrolados son fruto "en gran parte" del "ecofanatismo" del que este Ejecutivo "mafioso" es cómplice. Por esta parte, ha apuntado a que la Política Agraria Común (PAC) y el Pacto Verde europeo "convierten campos y rastrojos en colchones de biomasa". Además, la Ley de Montes "convierte en infracción lo que antes era mantenimiento natural".

Chamorro ha denunciado también que ante el retraso el Gobierno haya eliminado el compromiso del Plan de Recuperación, que comprometía diez aviones actualizados para junio de 2026. "Se anunciaron también A400M y helicópteros chino que iban también a ayudar en la extinción de incendios que no han llegado", ha recordado.

"España necesita cohesión nacional, gestión activa del monte, pastoreo, limpieza, cortafuegos y medios reales. Necesita un mando único cuando el fuego supera una comunidad (...) Recuperemos el Estado Nacional, recuperemos España y recuperemos la esperanza y la libertad en nuestra patria", ha resumido.

SUMAR DEFIENDE QUE EL FUEGO "NO DISTINGUE DE IDEOLOGÍAS"

Por su parte, el portavoz de Sumar Lander Martínez Hierro ha echado en cara al PP que haya decidido pactar gobiernos autonómicos con Vox, "quienes llaman fanatismo climático a la evidencia científica". Por esta parte, ha recalcado que el fuego "no distingue de ideologías, pero la respuesta a esta emergencia sí es una elección política, entre proteger a la gente o proteger un relato".

Desde su punto de vista, "hace falta" un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Además, ha recalcado la necesidad de más medios aéreos, más brigadas todo el año y más gestión forestal preventiva; así como que los responsables autonómicos asuman la gestión de los incendios sin "bulos".

"Nosotros siempre vamos a estar al lado de la ciencia, de los pueblos y de quienes se juegan la vida pagando lo que otros con sus discursos ayudan a encender", ha censurado.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el Ejecutivo no haya "hecho los deberes" contra la "voracidad inmobiliaria", uno de los principales "adversarios" en la lucha contra los incendios. A su vez, ha censurado que en vez de invertir en prevención de incendios, "se está gastando el dinero en el mayor rearme de la historia de este país".

"Es que ayer mismo, con agostidad y alevosía, otra vez han invertido 5.400 millones de euros en un nuevo plan militar con Polonia. Señorías, ¿qué están haciendo?", se ha preguntado.

JUNTS Y ERC DEFIENDEN LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Por su parte, las portavoces catalanas han transmitido su aprobación ante el hecho de que Aagesen vaya a comparecer y han defendido que las competencias de gestión de emergencias es autonómica. En este sentido, la de Junts, Marta Madrenas, ha recalcado que su partido nunca validará la reducción de competencias "y menos en un sistema como es el catalán de emergencias que es absolutamente ejemplar".

Por su parte, la de ERC, Teresa Jordà, ha recalcado que su formación no participará en la "competición" del PP para ver quién registra más comparecencias extraordinarias y consigue "convertir una tragedia ambiental, de primer orden, en un titular político". "Si de verdad quieren hablar de incendios, pues hablemos de ello, porque hablar de incendios (...) es hablar de cambio climático", ha subrayado.