PSOE defiende que no ha cambiado de posición con respecto a Almaraz ante las críticas de Sumar, que habla de "traición"

Archivo - Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este miércoles que la posición del Gobierno con respecto a la central nuclear de Almartaz (Extremadura) no ha variado "ni un milímetro" después de que a mediados de este mes aprobara la prórroga de la vida útil de la central hasta 2030. Así lo ha hecho ante las críticas de Sumar, que ha hablado de "traición" al acuerdo de investidura.

Así lo ha defendido la portavoz del PSOE en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Maribel García, en un debate en el que el Grupo Popular ha pedido que comparezca para hablar de este tema la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen. Finalmente, se ha rechazado la petición del PP, que ha contado con los votos a favor de Vox y Junts. En todo caso, la propia ministra ha pedido ya comparecer en la Cámara Baja.

Durante su intervención, la portavoz del PSOE ha recordado a PP y Vox que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estableció tres condiciones para aprobar la prórroga nuclear: seguridad nuclear, garantía de suministro eléctrico y ningún coste adicional para consumidores ni contribuyentes.

"Frente a eso, PP y Vox lo único que hicieron fue lo que siempre hacen, poner en marcha una campaña en redes de desinformación, de bulos, de mentiras y manipulación dirigidas a miles de extremeñas y de extremeños. Señorías, la posición del Gobierno no ha variado ni un milímetro. Tenían que cumplirse tres requisitos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y eso es lo que ha ocurrido", ha recalcado.

A su vez, le ha echado en cara que el Gobierno extremeño vaya a "condonar" 150 millones de euros a las eléctricas propietarias de Almaraz. "¿Se podría mejorar la prevención de incendios en Extremadura con esos 150 millones? Claro que sí que se podría, pero (la presidenta extremeña, María) Guardiola ha decidido que no", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PP Guillermo Mariscal ha incidido en la importancia de que Aagesen acuda al Congreso a hablar sólo de la prórroga de la vida útil de Almaraz. A su juicio, "quizás" la vicepresidenta tercera no acceda a hacerlo ya que "sin lugar a dudas, supondría reconocer una derrota muy dolorosa: admitir el fracaso de su política energética".

Además, ha cuestionado si la ministra quiere "evitar" preguntas al no acudir a la Cámara Baja a hablar específicamente de Almaraz. En este sentido, se ha preguntado entre otras cosas si el 'apagón' hubiese tenido lugar si los reactores de la central extremeña hubiesen estado operativos "al 100%".

"¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La realidad energética de España o la política energética del Gobierno? Si ha cambiado la realidad, explíquenoslo a esta Cámara. Y si lo que ha cambiado es la política energética, deberían explicar a los españoles por qué nos llevaron hasta aquí", ha pedido saber.

Asimismo, ha denostado que el Gobierno haya tomado la decisión de prorrogar Almaraz "a escondidas, sin dar explicaciones, en pleno mes de agosto". "También sería bueno saber si la vicepresidenta del Gobierno entiende que hay que extender la vida útil de Almaraz, y eso parece que es lo que estima esta orden ministerial. ¿Qué ocurre con el resto de centrales nucleares?", ha indicado.

Frente a esto, ha recordado que el PP se ha opuesto al cierre nuclear y que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "ha garantizado que su Gobierno ampliará la vida útil de todas las centrales nucleares, siempre que esa continuidad cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

VOX: ESPAÑA "NECESITA" LA ENERGÍA NUCLEAR

Por su parte, el portavoz de Vox José María Figaredo ha dado la bienvenida al Gobierno a la posición que su partido lleva "años" defendiendo: que España "necesita" la energía nuclear.

"Teresa Ribera tuvo que retractarse y tuvo que reconocer que España y Europa no pueden sobrevivir sin la energía nuclear cuando fue nombrada comisaria europea. Sara Aagesen ha tardado mucho tiempo en caerse del guindo, pero por fin, después de años de explicárselo, de justificárselo y de presionarle, se ha dado de bruces contra la realidad", ha indicado.

A su juicio, si el Gobierno no hubiese puesto en marcha el calendario de cierre nuclear, España se habría convertido en una "potencia" de este sector en Europa, habría tenido una mayor capacidad de electrificación de su economía y de industrialización. En base a esto, ha recalcado que es "fundamental" que España prorroge la vida útil de las centrales nucleares que tiene operativas.

A su vez, ha apuntado a que el país cuenta con almacenamientos de uranio que "podrían servir como combustible nuclear". "Ustedes sólo quieren el decrecimiento y el empobrecimiento de los españoles, asiente con la cabeza, y es una lógica en la que ustedes llevan trabajando años, pero que no se atreven a decir expresamente", ha criticado.

El portavoz de Sumar Alberto Ibáñez ha denunciado que la aprobación "sin consenso" de la prórroga a la central extremeña fue una "traición" del PSOE al acuerdo de invertidura y a la "tradición ecologista" del Ejecutivo de coalición. Desde su punto de vista, no hay ningún argumento técnico, científico ni de interés general para hacerlo.

Por esta parte, ha defendido que la energía nuclear no aporta soberanía y ha señalado que el uranio de las centrales españolas procede de "Kazajistán, Uzbekistán, Australia y Nambia". A su vez, ha recalcado que tampoco da seguridad "ni presente ni futura". "No tengan ninguna duda que si las nucleares fueran seguras, Madrid estaría llena de centrales. Pero la realidad es que la más cercana al Congreso de los Diputados está a 100 kilómetros", ha ironizado.

En su opinión, la "única" cosa de la que hay seguridad en relación a la decisión del PSOE con respecto a Almaraz es que "va a ampliar los balances comerciales de Iberdrola, Endesa o Naturgy". Por ello, ha exigido responsabilidades políticas y, además, garantías de que esta "mala decisión" no acompañará al país en el futuro. Ibáñez, diputado de Compromís, ha exigido garantías sobre el cierre de la central valenciana de Cofrentes antes de 2030 y del desarrollo de un plan de conversión industrial en la zona.