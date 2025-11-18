PSOE y socios rechazan la Proposición del PP para cambiar la definición de emergencia nacional

El diputado del PP Tomás Cabezón interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios parlamentarios han manifestado este martes en el Congreso su rechazo a la Proposición de Ley del PP para reformar la Ley 17/2015 del Sistema de Protección Civil al objeto de incluir como emergencias nacionales las que afecten a más de siete municipios rurales de pequeño tamaño de una misma comunidad autónoma, o a más de cinco de dos autonomías.

"Hoy presentamos esta Proposición de ley que no sale de un laboratorio ideológico, sino de la experiencia de quienes sabemos lo que es vivir una incidencia sin que nadie de Moncloa responda", ha defendido el diputado 'popular' Tomás Cabezón durante el debate de la iniciativa. Por su parte, EH Bildu, Junts, Sumar y PSOE han señalado que con la propuesta el PP admite su "incapacidad" para gestionar emergencias.

Al margen de la modificación de la definición de emergencia nacional, la iniciativa del PP también recogía que los municipios rurales de pequeño tamaño que no puedan garantizar la prestación de los servicios públicos básicos recibieran una protección de carácter prioritario. Esta sería determinada por la Delegación de Gobierno involucrada y debería ser comunicada al resto de Administraciones Públicas competentes para declarar la emergencia de interés nacional.

Además, contemplaba que las Administraciones Públicas implementasen cursos de formación para cualificar a los ciudadanos en los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia de interés nacional. En este sentido, establecía que la Administración General del Estado fijara los mecanismos de financiación necesarios para el diseño y la actualización de los Planes de Protección Civil.

Cabezón ha hecho referencia a la recomendación del Tribunal de Cuentas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rediseñar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

A su juicio, a veces "da la sensación" de que "algunos dirigentes del PSOE" sólo conocen Teruel por Ábalos, Navarra por Cerdán y Soria para poner a un candidato para dirigir a los socialistas de Castilla y León "que sube los impuestos en su ciudad" y que "ni siquiera sabe decir bien el nombre de la comunidad autónoma".

Mientras, la diputada del PSOE Obdulia Taboadela ha preguntado al PP si no estarán presentando esta iniciativa porque "son conscientes de la manifiesta incapacidad de sus presidentes autonómicos" para afrontar una emergencia. "Si cada vez que pasa cualquier cosa se van a quitar ustedes de en medio, ¿para qué quieren gobernar? ¿Para qué se presentan ustedes a gobernar?", les ha preguntado.

Por su parte, el diputado de Sumar Jorge Pueyo ha tachado la Proposición de Ley de "majadería" y ha afirmado que con ella el PP confirma que es "absolutamente incapaz" de gestionar cualquier situación de emergencia. "Sus presidentes autonómicos Mazón, Azcón y Mañueco son unos inútiles, están siempre ausentes y necesitan ser tutelados porque son incapaces de gestionar una emergencia. Y por eso les quitan las competencias", ha indicado.

Frente a ellos, el diputado de Vox Carlos Flores ha manifestado su apoyo a la iniciativa, pero ha advertido al PP que "no les miren a ellos" si su visión sobre el autonomismo es, por ejemplo, "la que baraja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dice que mirará con lupa las decisiones que tome el futuro gobierno valenciano". "Nosotros no votamos el título octavo de la Constitución, no somos más autonomistas que Jordi Pujol", ha indicado.

LOS PARTIDOS AUTONÓMICOS NO APOYAN EL "CHURRO INFUMABLE" DEL PP

Mientras, el diputado de EAJ-PNV Mikel Legarda ha rechazado la iniciativa porque "rompe" el Sistema de Protección Civil vigente, "desconoce" el entramado de "solidaridad interterritorial y subsidiariedad" etre las distintas Administraciones públicas competentes y "ningunea y desacredita" las competencias de las Comunidades Autónomas (CCAA) y diputaciones provinciales. "Objetivamente supone una centralización", ha resumido.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Mikel Otero ha tachado la iniciativa de "churro infumable" y ha ironizado diciendo que Cabezón "tal vez sabrá algo" del mundo rural, pero "muy poco" sobre Protección Civil.

Además, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha indicado que "ni dando la vuelta al título competencial de su Constitución" tiene cabida la iniciativa de los 'populares'.

La diputada de ERC Teresa Jordà ha explicado que los 'republicanos' rechazan la Proposición de Ley del PP ya que el autogobierno "debe respetarse" y porque la "única" manera para mejorar los municipios pequeños es incrementando su financiación.