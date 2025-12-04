El Puente de Diciembre será estable y cálido para la época, con hasta 24ºC en Mediterráneo, según Eltiempo.es y Meteored

Archivo - Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puente de Diciembre será en su mayor parte estable y cálido para la época, con hasta 24ºC en puntos del Mediterráneo el sábado, según las previsiones de Eltiempo.es y Meteored. En este marco, el interior peninsular registrará nubes bajas y nieblas que podrán ser densas.

De acuerdo con Eltiempo.es, las precipitaciones seguirán durante la próxima madrugada en el norte del país y continuarán siendo de nieve por encima de los 1.500 metros. Sin embargo, tenderán a remitir por la mañana del viernes. Además, llegarán algunas lluvias nuevas al resto del país, las más relevantes en Galicia, Extremadura, puntos de Castilla - La Mancha y Andalucía.

En esta jornada, la nubosidad baja ganará extensión y cubrirá los cielos de casi toda la vertiente atlántica del país: Castilla y León, Extremadura, Castilla - La Mancha, Madrid y Andalucía estarán encapotados casi en su totalidad. En muchos casos, estas nubes bajas darán lugar ya a nieblas, lo que reducirá la visibilidad.

Asimismo, las mínimas subirán de forma notable en el sur, centro y este del país, hasta 6ºC en algunos puntos. Con estas subidas, unidas a las del jueves, las heladas quedarán restringidas a zonas montañosas, sobre todo del Pirineo. Mientras, las máximas podrían alcanzar ya los 16ºC a 18ºC en ciudades como Oviedo, Badajoz o Cádiz y superar los 20ºC en Sevilla, Málaga y Murcia.

El sábado seguirá la abundante nubosidad baja y las nieblas. De acuerdo con el portal meteorológico, la visibilidad podría ser inferior a los 2.000 a 1.000 metros (m) en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día, e inferior a los 500 metros en puntos de Andalucía, Castilla - La Mancha y Extremadura.

En muchos lugares, la niebla matutina dará paso a extensos bancos de nubes bajas. Según algunos modelos, no es descartable se produzcan lloviznas asociadas a ellos, sobre todo en zonas de montaña. Por la tarde podrían abrirse algunos claros en áreas de Andalucía, sur de Extremadura y sur de Castilla - La Mancha. Sin embargo, la mayor parte de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y puntos del Cantábrico desde Asturias hasta el País Vasco verán bastante más sol, aunque podrán registrar nubosidad variable.

De acuerdo con la predicción, el sábado será la jornada más cálida de la semana. Por un lado, las mínimas subirán de nuevo y lo harán de forma generalizada entre 3 y 6ºC e incluso más de 8ºC de forma puntual hasta valores hasta 8 a 10ºC por encima de lo normal en algunos puntos. Por otro, las máximas también se incrementarán hasta 4 a 8ºC, sobre todo en el norte, valle del Ebro, interior y este del país. Con todo ello, los registros diurnos superarán los 15ºC en Ciudad Real y León, entre muchas otras.

El domingo persistirán las nubes bajas y nieblas en la vertiente atlántica, por lo que Eltiempo.es espera otro día gris y con lloviznas. Aún así, se verá el sol en las costas mediterráneas, el interior de Cataluña, gran parte de Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias, aunque podrá haber nubosidad variable.

En este marco, podría darse una ligera bajada en las máximas, que será notable en el interior en lo que se refiere a las mínimas. Tras la acusada subida del sábado, volverán a descender hasta 6ºC en algunos casos. Con todo ello, el día podría empezar con valores alrededor de 5ºC en ciudades como Soria, Guadalajara o Ciudad Real y en Teruel se podrían rondar los 2ºC.

El lunes también vendrá marcado por la nubosidad baja y las nieblas, que volverían a ganar extensión y afectarían de nuevo a toda la vertiente atlántica, donde dejarían una visibilidad inferior incluso a 500 metros en gran parte de las provincias. Por la tarde se abrirán claros, aunque podrían persistir en zonas de Castilla y León y en la cuenca del Tajo.

En lo que respecta a las temperaturas, el lunes será una jornada cálida para la época aunque haya nuevos descensos diurnos y nocturnos en casi todo el país. De esta manera, las máximas ya estarían por debajo de 15ºC en casi todo el interior del país y podrán rondar incluso los 12ºC en Ávila, Madrid o Guadalajara. En zonas favorables, especialmente en el Sistema Ibérico, podrían volver a verse heladas.

En lo que respecta a Canarias, el portal meteorológico ha explicado que el tiempo durante todo el Puente de Diciembre va a estar marcado por los cielos en general despejados, con tan sólo algunos intervalos de nubes, pero sin mayor repercusión.

HASTA 25ºC EN CANARIAS DURANTE EL PUENTE

El climatólogo de Meteored Samuel Biener ha explicado que se esperan precipitaciones en Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, la sierra de Madrid y la vertiente cantábrica, con lluvias que podrían ser localmente intensas en las dos primeras comunidades autónomas. El domingo, estas lluvias quedarán restringidas el domingo y el lunes al oeste de Galicia, aunque no descarta que caigan de forma aislada en la Cordillera Cantábrica, Castilla y León y el Sistema Central.

En lo que tiene que ver con las temperaturas, las máximas podrán alcanzar localmente los 23-24ºC el sábado y el domingo en capitales peninsulares como Alicante, Murcia y Valencia; los 22ºC en Almería, Castellón y Málaha y los 20-21 ºC en Badajoz, Barcelona, Gerona, Palma, Tarragona y Zaragoza. Mientras, ciudades del norte como A Coruña, Bilbao, Orense, Oviedo, San Sebastián o Santander se moverán entre los 19-20ºC.

Además, en Canarias las temperaturas oscilarán entre 20 y 25ºC durante el Puente, con cielos turbios debido a la llegada de polvo sahariano. Los vientos nocturnos asociados a la advección subtropical elevarán las temperaturas, que se situarán entre 5 y 10ºC por encima de la media y prácticamente acabarán con las heladas en el interior.

De acuerdo con Biener, este ambiente primaveral en pleno diciembre provocará que se funda bastante nieve de las sierras. Además, la cota de nieve subirá. Por lo demás, ha señalado que las nieblas ganarán protagonismo en el interior peninsular y, de manera más puntual, en zonas costeras. En la misma línea que Meteored, ha advertido que las nieblas podrían ser densas y persistentes en algunos lugares, lo que podría dificultar los desplazamientos por carretera durante el Puente.

De cumplirse el escenario previsto por el modelo europeo, el martes estará marcado por la estabilidad, con la posible llegada de un frente a Galicia a últimas horas. Aún así, se espera un descenso progresivo de las temperaturas de oeste a este a partir de este día, aunque aún con cierta incertidumbre.