El Puente de Mayo se salda con 9 fallecidos en las carreteras, entre ellos dos peatones y cuatro motoristas

Archivo - Varios coches circulan en la autovía A-3, a 11 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone hoy en marcha una Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto, que se prolongará hasta el próximo mart - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han fallecidos en ocho siniestros de viales en el puente del 1 de mayo, Día del Trabajo, entre ellos dos peatones y cuatro motoristas. En el puente de 2025 el número de muertes se elevó hasta las 18 víctimas en un periodo que contó un día festivo más.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), desde las 15.00 horas del jueves 30 de abril y hasta la medianoche del domingo 3 de mayo, siete personas han fallecido en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y dos en vías de alta capacidad.

El departamento que dirige Pere Navarro ha detallado que entre los siniestros mortales hubo dos colisiones, tres salidas de vía y dos atropellos.

Los siniestros han tenido lugar en Ayna (Albacete), Elche y Orihuela (Alicante), El Brull (Barcelona), Barbate (Cádiz), El Pedernoso (Cuenca), Bell-Joc d'Urgell (Lleida) y Mijas (Málaga).

En lo que va de año han fallecido en las carreteras 278 personas, 65 menos que en el mismo periodo del pasado año.

En cuanto a la siniestralidad de abril, se han registrado en las carreteras 74 siniestros mortales en los que han fallecido 77 personas, la misma cifra que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha crecido un 2,95% respecto a abril del año anterior, registrándose 40,9 millones de movimientos de largo recorrido.

Las vías convencionales se han cobrado la vida del 78% del total de fallecidos de este mes, con 60 muertes, frente a las 17 registradas en autopistas y autovías.

Por medio de desplazamiento, en abril destaca el aumento de los ciclistas fallecidos al pasar de cuatro en 2025 a un total de diez. En cambio, ha descendido la siniestralidad en los peatones pasando de siete a cinco muertes; los usuarios de motocicleta, que bajan de 28 muertes a 25; y los de turismo, cayendo de 32 fallecidos a 31 muertes.

En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos por salidas de vía con 24 fallecidos, siete menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que aumentan las colisiones frontales, traseras y múltiples con 28 fallecidos, nueve más que en abril de 2025.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, los datos de Tráfico señalan que nueve de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: seis conductores de turismo no llevaban el cinturón de seguridad y dos ciclistas y un motorista nos hacían uso del casco.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que mayor número de fallecidos registra este mes de abril, con 18 personas fallecidas (+2), mientras que la Comunidad Valenciana es la que mayor incremento refleja, con 10 fallecidos, seis más que en el mismo mes que en abril de 2025.

La siniestralidad ha descendido en Aragón (-2), Baleares (-2), Canarias (-4), Cantabria (-1), Castilla y León (-1), Cataluña (-1), Galicia (-1), Murcia (-2) y Navarra (-4). En cambio, han registrado aumentos Andalucía (+2), Asturias (+1), Castilla-La Mancha (+3), Comunidad Valenciana (+6), Extremadura (+4), Madrid (+1) y La Rioja (+1).

Finalmente, el día con más víctimas mortales fue el domingo 26, con seis fallecidos. Por el contrario, durante el mes de abril se registró un día con cero fallecidos, el sábado 25.