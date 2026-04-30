El puente del 1 de mayo será tormentoso, sobre todo el sábado, y los termómetros se normalizarán, según meteorólogos

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puente del 1 de mayo será tormentoso, con inestabilidad generalizada el sábado, con temperaturas que "bajarán" y "se normalizarán", según las predicciones de los portales meteorológicos de Eltiempo.es y de Meteored.

A partir del mediodía de este viernes crecerán las nubes de evolución, aunque será por la tarde cuando se darán la mayor parte de las tormentas. Eltiempo.es especifica que estos fenómenos se notarán especialmente en áreas del este, donde podrían ser localmente intensos.

De hecho, las más afectadas serán el este de Andalucía, Murcia, Albacete, Cuenca, el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel y Guadalajara. Si bien también podrán darse en otras zonas, sobre todo en las áreas montañosas del norte, a priori serían menos intensas por allí.

El pronóstico recoge que la inestabilidad se volverá generalizada el sábado, cuando desde por la mañana se registrarán chubascos en zonas de Castilla y León, Extremadura, Castilla - La Mancha, Madrid y el valle del Ebro. A su vez, también se darán algunas lluvias débiles en las cotas del Mediterráneo y las costas atlánticas gallegas.

A mediodía, el portal meteorológico espera tormentas localmente intensas en Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Guadalajara, Madrid y Toledo. Durante la tarde, señala que se concentrarán en el este de Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Guadalajara y Cuenca. De forma paralela, continuarán las lluvias en zonas del Cantábrico occidental.

Ya el domingo, avanza que la inestabilidad perdería presencia durante la madrugada y que sólo se registrarían chubascos en zonas del este y el norte. Sin embargo, las nubes volverían a crecer a partir de mediodía y se darían nuevas tormentas en zonas del norte, interior y este, más débiles que las del sábado. De acuerdo con Eltiempo.es, podrían ser intensas a final de la jornada en áreas de Navarra y noroeste de Aragón.

De cumplirse las previsiones, el portal meteorológico avanza que la próxima semana empezaría con tormentas y chubascos en gran parte de la mitad norte del país, aunque podrían ganar extensión con el paso de los días.

ACUSADO DESCENSO TÉRMICO EL SÁBADO

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge que las temperaturas se normalizarán. El viernes alcanzarán los 22ºC a 25ºC en gran parte del interior y noreste y se quedarán más cerca de los 20ºC en zonas del Cantábrico y en puntos del este, como la Comunidad Valenciana. Este día las máximas se darán tanto en el noreste, con 28ºC o algo más en zonas de Cataluña y de Aragón, y en Extremadura y Andalucía, donde se podrían llegar hasta los 28-30 ºC.

El sábado se produciría un acusado descenso térmico de las máximas en toda España, según Eltiempo.es. Por zonas, este tendría una mayor incidencia en la vertical de Guadalajara, Soria y La Rioja, provincias en las que las máximas quedarían por debajo de los 18-20ºC. A la misma temperatura se llegará en Castilla y León, Teruel y áreas elevadas del resto del país.

De manera paralela, las máximas se darían en el suroeste: sobre todo en zonas de Huelva aún se podrán alcanzar los 26-28ºC. De cara al domingo, el portal meteorológico ha señalado que las temperaturas se mantendrían similares y que lo mismo sucedería a lo largo del inicio de la próxima semana.

En lo que respecta a las mínimas, Eltiempo.es ha indicado que podrán ascender el viernes y el sábado y descender de cara al domingo. En esa jornada, los registros quedarían por debajo de los 10ºC e incluso de los 6-8ºC en gran parte del interior. De hecho, sólo superarían los 10ºC de mínima en zonas costeras del norte, parte de Extremadura, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro y las áreas costeras de Andalucía y del Mediterráneo.

HASTA 40 L/M2 DE LLUVIA EN NAVARRA EL SÁBADO

Por su parte, el director de meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado, ha coincidido en decir que se espera un fin de semana con inestabilidad, con un episodio de tormentas muy fuertes en el puente de mayo que continuará la próxima semana.

En este sentido, ha precisado que las precipitaciones más intensas del sábado se darán en Navarra, donde podrían acumularse 40-50 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas. Además, ha añadido que las temperaturas bajarán en la mayor parte del país, excepto en el sureste peninsular.

Maldonado ha avanzado que se esperan chubascos y tormentas debido a la aproximación de una nueva dana a partir del domingo y que la próxima semana empezará con lluvias el lunes en el norte y nordeste del país. Por este lado, ha destacado las que se podrán registrar en el Cantábrico, Pirineos y el valle del Ebro, donde localmente se podrían alcanzar hasta 40 l/m2.

Según ha dicho, las tormentas serán más intensas por la tarde y, en algunos casos, podrían ser adversas debido a la cizalladura del viento, con riesgo de granizo grande y rachas fuertes en zonas como Aragón, La Rioja, el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El director de meteorología de Meteored España ha indicado que el martes continuarán los chubascos en el Cantábrico, especialmente en Cantabria y País Vasco mientras que la dana avanzará hacia el este, situándose entre el norte peninsular y Francia. Durante esta jornada también se prevén chubascos en el valle del Ebro, Cataluña y Baleares.

"Las tormentas podrían alcanzar el litoral catalán y el mar Balear, afectando a Menorca y el norte de Mallorca, con riesgo de granizo y fuertes rachas de viento", ha especificado el portal meteorológico.

La situación tenderá a estabilizarse el miércoles, cuando la dana se desplazará hacia Francia. De esta manera, sólo quedarán precipitaciones débiles y aisladas en el Cantábrico, Pirineos y el nordeste de Cataluña.