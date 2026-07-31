Raúl López Palomar, nuevo director de Antena de Mediaset España - MEDIASET ESPAÑA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director de Programación de Cuatro, Raúl López Palomar, ha sido nombrado nuevo director de Antena de Mediaset España.

Así lo ha anunciado este viernes el grupo de comunicación, que ha destacado que López Palomar forma parte de la compañía desde hace 16 años y asume este nuevo cargo "tras su destacado desempeño como director de Programación de Cuatro, canal que ha cerrado el pasado mes de junio su mejor temporada en los últimos ocho años".

Raúl López Palomar estará al frente de la Dirección de Antena de Mediaset España desde el próximo 1 de agosto y reportará directamente a la Dirección General de Televisión del grupo.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y con una experiencia y conocimiento del sector y del grupo, se incorporó a Mediaset España en septiembre de 2009 como director de Programación de FDF.

En 2013 fue nombrado director de Programación de Cuatro, cadena que ha concluido el curso televisivo 2025-26 con su mejor dato de temporada en los últimos ocho años.

Con anterioridad a su llegada a Mediaset España, ejerció como Head of Programming and Acquisitions de Paramount Comedy (2007-2009), Programming Acquisitions Manager de MTV España (2005-2007) y Coordinador de Programación de Antena 3 Televisión (2001 a 2005).