La Real Sociedad Canina alerta de que casi el 74% de las razas españolas están en "serio peligro" de desaparición

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina ha alertado de que razas caninas españolas están en "serio peligro de desaparición" al no estar inscritas en registros oficiales, lo que impide su seguimiento genético, una cifra que calcula se eleva hasta el 74% de las razas (17 de las 23 razas españolas reconocidas en la actualidad).

Por ello, la organización ha hecho un llamamiento urgente a los criadores para actuar y evitar así el peligro de perder una parte valiosa del patrimonio canino nacional que afecta a las razas de Sabueso, Galgo español, Dogo Mallorquín (Ca de bou), Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra), Majorero, Maneto, Mastín del Pirineo, Pachón Navarro, Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar), Perdiguero de Burgos, Perro de Pastor Garafiano, Perro Leonés de Pastor, Podenco Andaluz, Podenco Canario, Ratonero Valenciano, Valdueza y Xarnego Valenciano.

Según la RSCE, el problema con estas razas, es que la mayoría de sus ejemplares no están inscritos en registros oficiales como el Libro de Orígenes Español (LOE) o el Registro de Razas Caninas (RCC), registros que no solo sirven para contabilizar de forma fiable el número de ejemplares por raza existentes, sino que son la base para controlar la genealogía, preservar el estándar racial y evitar la pérdida de diversidad genética.

En esencia, el pedigrí es la única herramienta que permite garantizar la trazabilidad de una raza, conocer su origen real y preservar su futuro, precisa la organización que indica que, sin estos registros oficiales, resulta imposible saber cuántos ejemplares existen, cómo están emparentados entre sí o qué riesgos genéticos pueden aparecer, lo que compromete seriamente la conservación, la salud y la identidad de cada raza.

Esta situación responde, en parte, a la menor atención que en algunos casos se presta a la inscripción en el pedigrí, lo que puede provocar que generaciones completas queden fuera de los registros oficiales y se pierda la trazabilidad de la raza. Por ello, la RSCE anima a inscribir a los ejemplares, recordando que el pedigrí no es un mero trámite administrativo, sino" un acto de responsabilidad que contribuye a una cría responsable y a un registro fiable de las razas autóctonas españolas".

En este contexto, la organización ha impulsado un estudio genético pionero entre los criadores para superar estos riesgos. Esta iniciativa, que está desarrollando junto a Wisdom Panel (compañía especializada en análisis genéticos para perros) busca obtener información científica sobre la diversidad genética y la salud de las razas autóctonas, reforzando su conservación y futuro.

La RSCE espera con este estudio, que abarcará todo el territorio nacional, disponer de datos fiables que ayuden a los criadores y dueños a tomar decisiones de cría responsables, así como de sentar las bases de las poblaciones o grupos étnicos no reconocidos para su futura consolidación como razas.

Para el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, "este estudio llega en un momento clave para conocer con precisión el estado genético de nuestras razas y poder protegerlas antes de que los riesgos sean irreversibles. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perder una parte valiosa de nuestro patrimonio canino".