La reasignación de fondos FEDER eleva la dotación para la convocatoria INNTERCONECTA-STEP 2025 de 90 a 180 millones

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dotación presupuestaria inicial para la convocatoria INNTERCONECTA-STEP 2025 (ITC 2025) se ha elevado de 90 a 180 millones por el aumento de disponibilidad de fondos para Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Este aumento de disponibilidad de fondos se ha realizado en el marco del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027, cuya reciente reprogramación ha supuesto una reasignación de los recursos financieros, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este incremento presupuestario, que no implica nuevos plazos de presentación, permitirá aumentar la capacidad de financiación de proyectos estratégicos de I+D en cooperación, "reforzando la competitividad tecnológica e industrial y el posicionamiento de España en tecnologías críticas y emergentes".

"Permitirá financiar un mayor número de consorcios, aumentar el volumen de conocimiento aplicado y consolidar alianzas entre empresas y agentes de investigación con recorrido más allá de un proyecto concreto", ha señalado la ministra Diana Morant.

La convocatoria INNTERCONECTA-STEP financia proyectos de I+D en cooperación liderados por empresas, con participación relevante de organismos de investigación y desarrollo en al menos dos territorios elegibles, orientados a los tres ámbitos tecnológicos STEP (tecnologías digitales, tecnologías limpias y eficientes y biotecnología).

El tipo de ayuda es una subvención, con intensidades máximas que pueden alcanzar el 65% para gran empresa, 75% para mediana y 80% para pequeña empresa, en función de las actividades (investigación industrial o desarrollo experimental) y límites aplicables.

Los proyectos subvencionables deben situarse entre 1 y 4 millones de euros de presupuesto elegible, con un mínimo por empresa de 175.000 euros.

Deben desarrollarse en, al menos, dos de las comunidades o ciudades autónomas elegibles: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y la Región de Murcia.

La agrupación no tiene personalidad jurídica; uno de los participantes actúa como coordinador ante el CDTI y las entidades deben firmar un acuerdo interno que regule el funcionamiento del consorcio.

La convocatoria exige una participación relevante desde el punto de vista cualitativo y, como mínimo, la subcontratación del 10% del presupuesto elegible a estas entidades. Los proyectos deben ser plurianuales.