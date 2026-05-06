El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, único candidato a presidir la CRUE en las elecciones del 19 de mayo

Archivo - El nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, a 30 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, encabeza la única candidatura para presidir la CRUE en las elecciones del 19 de mayo, según ha avanzado este miércoles la actual presidenta de la institución, Eva Alcón.

En un encuentro con periodistas, la presidenta de la CRUE ha señalado que le "gusta" la candidatura de Garde, que le parece "un gran rector" y que "va a ser un gran presidente" de la institución. "Julián es muy trabajador, muy institucional, y estas características es lo que necesita CRUE", ha señalado.

Por esta parte, ha explicado que la institución "nunca" ha tenido unas elecciones con más de una candidatura. "A mí me parece muy bien que haya solo una, porque eso quiere decir que esa candidatura se ha trabajado (...) En la universidad, el diálogo, el consenso es parte de nuestro ADN", ha indicado.

Además, Alcón ha hecho hincapié en que la propuesta de una candidatura en la CRUE "es totalmente independiente de gobiernos autonómicos y estatales".

La presidenta de la institución ha hecho balance de su mandato, que le ha llevado a convertirse en la primera mujer al frente de la CRUE desde 2023. Como temas pendientes, ha tildado de "incomprensible" que "todavía no esté en marcha" el sexenio de transferencia, un complemento retributivo que evalúa y premia la traspaso de conocimiento generado por el personal docente e investigador hacia la sociedad.

A su juicio, no hay "ninguna duda" de que el Gobierno lo aprobará antes de que termine la legislatura. "Lo va a hacer porque no se entiende que en unos momentos en los que hay una apuesta decidida porque la investigación tenga un impacto social, eso no se reconozca y se visibilice de cara a los investigadores", ha recalcado.

Según ha dicho, la propuesta está "bastante consensuada y trabajada", pero "ahora queda la voluntad política". Para Alcón, también queda "pendiente" el Estatuto del personal docente e investigador, una norma es "necesaria" para tener más "constancia" de las condiciones laborales y facilitar la atracción y retención del talento". "Es una norma que se deberá regular", ha recalcado la presidenta de la CRUE.

Un total de 77 universidades integran la CRUE, 50 de ellas públicas y 27 privadas. La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha sido la última entrar a formar parte de la institución. Como logros de su mandato, Alcón ha destacado el plan UniDigital, una iniciativa enfocada en acelerar la transformación digital del sistema universitario español.

"Ha permitido la presentación de proyectos colaborativos entre el sistema universitario hemos conseguido 78 millones en financiación directa y 50 millones que nos han transferido directamente a la red para ofrecer servicios a las universidades", ha puesto en valor.

A su vez, ha hablado del Programa María Goyri, enfocado en la incorporación de profesorado ayudante doctor; así como el proyecto de 'Transferencia e Impacto Social', que tiene como objetivo poner en valor la actividad de transferencia de conocimiento e innovadora que se realiza en el conjunto del Sistema Universitario y su impacto social. Asimismo, ha hecho referencia a normativa que actualmente está en trámite, como por ejemplo el Estatuto del Estudiantado.