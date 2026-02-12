Los rectores piden al Gobierno cumplir su compromiso de indemnizar a 18.000 investigadores tras adelantar 24,5 millones

Archivo - (I-D) La ministra de Universidades, Diana Morant: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los rectores han reclamado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de los contratos, tanto los predoctorales como los posdoctorales, activos en el momento de entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.

Según los datos facilitados por las propias universidades, los campus han adelantado el pago de 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores que finalizaron sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025, según una información adelantada por El Mundo y confirmada por Europa Press.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se comprometió en el año 2022 a pagar la finalización de estos contratos, una medida que afecta a 18.000 jóvenes investigadores en España y supone una inversión de más de 60 millones de euros.

Por ello, las universidades insisten al Ministerio que "cumpla con su compromiso de asumir el abono de estas indemnizaciones, y que afecta fundamentalmente a las universidades públicas".

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no se han pronunciado hasta el momento sobre el cumplimiento de este compromiso.

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en el año 2022, reconoce el derecho al cobro de una indemnización a la finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

Hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia, la finalización de estos contratos de pre y post doctorado no tenía derecho al cobro de un pago de ese tipo.

La ministra Diana Morant aseguró que el Gobierno iba a acompañar a estos investigadores "con todas las indemnizaciones de los contratos que estaban en vigor" al llegar la nueva legislación.