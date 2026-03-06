Recuperando pide al PSOE que exija en todas CCAA un procedimiento para recuperar los bienes inmatriculados por Iglesia

El campanario de la Giralda de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Recuperando, entidad que lucha por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, ha instado al PSOE a que exija en todas las comunidades autónomas un procedimiento para "revisar, investigar y recuperar los bienes indebidamente inmatriculados" por la Iglesia católica".

En concreto, propone que el PSOE replique en todas las autonomías una moción impulsada por el Grupo Parlamentario del PSN-PSOE y aprobada recientemente en el Parlamento de Navarra, en la que se insta al Estado a "aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional".

La moción pide, además, articular mecanismos efectivos para "revisar, investigar y recuperar bienes inmatriculados indebidamente" con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales; y ampliar, depurar y publicar el listado completo de manera que permita una correcta identificación de todos los bienes.

Según señala Recuperando, "aunque la reforma de 2015 puso fin al procedimiento excepcional, no tuvo efectos retroactivos, lo que ha dejado --en la práctica- más de 100.000 bienes inmatriculados bajo un privilegio que no tenía cabida en el marco constitucional".

"El Gobierno publicó en 2021 un listado parcial que ni siquiera permite identificar la mayoría de los bienes. Pero no se ha abordado una solución integral: ni se ha revisado de oficio la validez de esas inscripciones, ni se ha creado un procedimiento estatal de recuperación, ni se ha garantizado la transparencia completa y depurada del inventario", denuncia.

Esto afecta, según indica, a bienes "de enorme relevancia social, cultural e histórica (plazas, cementerios, ermitas, casas parroquiales, fincas, edificios y otros bienes tradicionalmente considerados de dominio o uso público)".