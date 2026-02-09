Red Innpulso presenta su Plan de Trabajo 2026: Ayudas para Ciudad Laboratorio e impulso de jornadas de reflexión

El Pleno anual de la Red Innpulso - MICIU

El Pleno anual de la Red Innpulso, donde se ha evaluado el trabajo desarrollado durante el último ejercicio y se ha definido el Plan de Trabajo para 2026, se ha celebrado este lunes en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Durante el Pleno se ha presentado el Plan de Trabajo 2026, que refuerza el papel de la Red Innpulso como agente tractor de la innovación pública local, apostando por el desarrollo de instrumentos y proyectos en red, la colaboración entre ciudades y el aprovechamiento conjunto de oportunidades de financiación.

Entre las principales líneas de actuación previstas para este año se encuentran la segunda edición del Programa de ayudas para proyectos de Ciudad Laboratorio, el impulso de nuevas jornadas de reflexión y encuentros regionales.

También está prevista la continuidad del Programa de Formación de los Agentes Locales de Innovación (ALI), así como la continuidad de los Grupos de Trabajo: Espacios de Experimentación, Compra Pública de Innovación 2.0 y Transferencia de Conocimiento, consolidando espacios de aprendizaje compartido y cooperación entre municipios.

Desde la Red Innpulso también se seguirá dando apoyo al Programa de Innovación para la Resiliencia Climática y las Agendas Urbanas de Reconstrucción.

El encuentro ha reunido a representantes de las 109 ciudades miembro en una jornada marcada por la toma de decisiones estratégicas y el refuerzo de la cooperación entre municipios comprometidos con la innovación.