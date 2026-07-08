Redondo aboga por construir una "comunidad cuidadora" y reivindica el peso estratégico de los cuidados

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el panel 'Tecnologías digitales, datos y futuro de la economía de los cuidados' del Foro de la OCDE sobre Igualdad de Género, que se celebra en París. - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado por construir una "comunidad cuidadora" y ha reivindicado el peso estratégico de los cuidados.

Así lo ha expresado en el panel 'Tecnologías digitales, datos y futuro de la economía de los cuidados' del Foro de la OCDE sobre Igualdad de Género, que se celebra en París.

Según ha compartido su departamento, en el acto ha destacado que la economía de los cuidados en España "es estratégica" porque "representa el 2% del PIB". Un avance que, ha señalado, "ha sido posible gracias a los fondos europeos y a los movimientos ciudadanos y feministas que impulsaron un cambio profundo".

De la misma manera, ha indicado que en estos 50 años de democracia, gracias a esos movimientos "que exigieron reducir las brechas", los cuidados han ido convirtiéndose en una "actividad valorada", sacándolos del ámbito privado. Por ello, la ministra de Igualdad ha incidido en la importancia de construir una "comunidad que cuida, una comunidad cuidadora". "Todos seremos cuidadores y personas cuidadas", ha añadido.

Durante el conversatorio, Redondo ha puesto de manifiesto la apuesta de España por la igualdad: "Es económicamente rentable; es un modelo alternativo y de éxito". No obstante, ha advertido del riesgo de retroceso en esta materia debido al avance de las fuerzas de derecha, "que son involucionistas".

La agenda de la ministra en París continúa este miércoles con sendas reuniones con la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado francés, Dominique Vérien, y con la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet. El jueves 9 de julio, la ministra delegada para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Lucha contra las Discriminaciones de Francia, Aurore Bergé, recibirá a la ministra de Igualdad, Ana Redondo