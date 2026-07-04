Redondo acusa al PP y a Vox en el Orgullo de ir "en tándem para recortar derechos" y aboga por "saltos hacia adelante"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que "el PP y Vox van en tándem para limitar y recortar los derechos" y ha abogado por dar "saltos hacia adelante".

"El PP y Vox van en el tándem para limitar y recortar los derechos. Lo han hecho tradicionalmente, votando en contra de todos los avances", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios antes de participar en la marcha del Orgullo 2026 de Madrid.

En este sentido, ha citado expresamente los votos negativos de PP y Vox a la ley de matrimonio igualitario y a la ley trans, así como la reciente abstención de los 'populares' en la votación para prohibir las terapias de conversión, prácticas que la ministra ha tildado de "torturas".

"No vamos a dejar de insistir en que hay que seguir avanzando. Ni un paso atrás, muchos saltos hacia adelante", ha indicado.

También se ha referido a las palabras "absurdas" de Jaime De los Santos (PP) en el Congreso durante el debate de la ley del PSOE contra las prácticas de conversiones, donde el 'popular' se mostró orgulloso de ser "maricón" y de pertenecer a su formación.