Redondo asegura que España "es el faro que más brilla" en defensa de la diversidad por el Día de la Visilidad Trans

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado ha valorar a las personas como son en el Día de la Visibilidad Trans, que se celebra este lunes, 31 de marzo.

"Es muy importante seguir celebrando el Día de la Visibilidad Trans porque en este momento está en cuestión la diversidad y España es el faro que más brilla en materia de defensa de los derechos de las personas trans y LGTBI. Necesitamos seguir siendo ese referente y que haya más países, en Europa por supuesto, y en el mundo, que valoren a las personas como son, a las personas con su diversidad, porque la diversidad es riqueza", ha asegurado la ministra en un vídeo difundido por su departamento.

Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión que ha mantenido en el Ministerio de Igualdad con asociaciones LGTBI, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

En este sentido, la presidenta del Consejo Estatal de Participación de las Personas LGTBI, Marina Echebarría, ha denunciado que todavía en 118 países las personas autorizadas no están autorizadas a poder cambiar su sexo registral.

Además ha indicado que las personas trans pueden terminar en la cárcel en 62 países por ser como son y en nueve se les podría aplicar pena de muerte. "Pero en muchos países que teóricamente son europeos, signatarios de la Carta Europea de Derechos, se nos acaba de eliminar el reconocimiento legal, como en Hungría, como en Eslovaquia, como en Bulgaria. Se nos acaba de prohibir la visibilización pública en Hungría, no solamente desfilar el Día del Orgullo, no, es que no podemos hablar públicamente sobre la transexualidad", ha recalcado Echebarría.