Redondo llama a ser "dique de contención" frente a "quienes quieren cercenar la libertad" de las personas LGTBI

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha animado a ser "dique de contención" frente a quienes quieren "cercenar la libertad" con leyes que restringen los derechos de las personas LGTBI+.

"Hoy volvemos a compartir esa alegría frente a quienes quieren cercenarla en Madrid, cercenarla en Valencia. Desde el Gobierno no vamos a consentir que se cercene la libertad a través de leyes que restrinjan los derechos de las personas LGTBI+", ha subrayado Redondo, este jueves en la Jornada Parlamentaria sobre el 20 aniversario del matrimonio igualitario y la adopción, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la ministra ha subrayado que en un "momento difícil" como el actual, tienen que ser "el dique de contención", el "faro que ilumina la libertad, la igualdad y los derechos humanos" y un "refugio".

Para ello, ha invitado a las "voces del activismo, de la sociedad, del arte, de la cultura" a que "se unan", para "que canten al unísono ese canto de la libertad". "Somos el coro de la esperanza, de la libertad, vamos a seguir alzando la voz allí donde se pretenden restringir los derechos humanos, en muchos lugares del mundo y también en nuestro país", ha insistido.

Además, Redondo ha insistido en que la libertad "no es simplemente" la de "tomarse una caña, que también está muy bien" sino que la "auténtica" es "la libertad de ser uno mismo".

Durante el acto, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado el director de cine Alejandro Amenábar; el presentador de televisión Jesús Vázquez; la creadora de contenido Sandra Morales y la abogada y activista LGTBI Elena González-Adalid, moderados por el secretario de políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez.

Jesús Vázquez ha comenzado su intervención recordando cómo los obispos españoles "se tiraron a las calles en tromba" hace 20 años y dijeron "auténticas barbaridades" contra la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ha criticado que "la Iglesia católica ha ido siempre de la mano de los mismos" y que ahora ha salido públicamente a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Por qué no os quedáis en la Iglesia tranquilamente haciendo vuestras cositas?", ha preguntado.

Vázquez ha recordado que él nació en la dictadura, en un momento en el que "no había referentes" y la homosexualidad era considerada "una aberración, un delito, una monstruosidad". "Era muy duro y de ahí pasas directamente al armario, a disfrazarte de hetero", ha comentado.

Sobre la ley del matrimonio igualitario, el presentador ha revelado que, cuando ganó las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero convocó a un grupo de personalidades del mundo de la cultura entre ellos, el propio Vázquez, para decirles que iban "para adelante con Pedro a por la ley". "Ahí ya voy a machete, es cuando en las entrevistas y apariciones públicas, yo sacaba el tema. Luego fue muy rápido, pasó un año, yo pensaba que iba a ser más larga la lucha", ha contado.

Por su parte, Amenábar ha señalado que sus mayores referentes fueron sus amigos y ha indicado que con sus padres jamás tuvo un problema. "Mi padre fue el primero en preguntármelo abiertamente", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que no vivió la homofobia contra él directamente aunque sí escuchó algún comentario homófobo.

AMENÁBAR: "NO ME APETECÍA VIVIR UNA MENTIRA"

Sobre el momento en que decidió hacerlo público, Amenábar ha explicado que decidió contarlo en una entrevista porque no le apetecía "vivir una mentira". "Hablé con mi productor y me pregunté: '¿Esto va a afectar a mis películas?'. Llegué a la conclusión de que no tenía por qué afectar", ha relatado, añadiendo que lo que encontró fue "cariño" por parte de la gente.

Mientras, Elena González-Adalid ha relatado cómo creció en un entorno "muy conservador" y cómo su padre la echó de casa cuando contó que se había enamorado de una chica, "por ir en contra de los principios de la religión".

Por su parte, la creadora de contenido Sandra Morales ha explicado que está observando "una franja muy buena" en cuanto a tolerancia y apoyo al colectivo LGTBI, en los jóvenes de su generación, pero al mismo tiempo también "un retroceso brutal" entre niños que "gritan 'viva Franco" sin saber quién es. "Le preguntas pero ¿por qué lo dices? ¿Dónde lo has oído? Y dice: 'En tiktok'", ha indicado.

Amenábar también ha afirmado que está observando un "retroceso interiorizado en gente gay", el cual no entiende. "Hay toda una corriente reaccionaria", ha puntualizado. Y, "por hacer de abogado del diablo", el director de cine ha apuntado que quizá esto tiene "algo de reacción" hacia el "choque de trenes" entre "el feminismo tradicional y el movimiento trans". "En medio de ese ruido, han surgido como setas los defensores de la vuelta al mundo tradicional, el hetero máximo", ha apuntado.

En cuanto a su cine, ha indicado que él no ha hecho "cine gay" ni ha incluido a personas homosexuales en sus películas porque no las había en las "historias" que le han enganchado, pero ha subrayado que existe "una gran responsabilidad en el arte" para defender la diversidad y la inclusión.

En este punto, Jesús Vázquez ha reconocido que está viviendo esta situación de discursos de odio "con mucha inquietud" pero, al mismo tiempo, con esperanza porque "en el día a día" ve que los "vecinos son mucho más tolerantes y amables".

Además, recordando la aprobación hace 20 años de la ley del matrimonio igualitario, Vázquez ha criticado que el PP llegara a recurrir la ley en el Tribunal Constitucional y después miembros del partido se hayan beneficiado de ella.