Regantes europeos alertan de "hiperregulación" de Bruselas y piden "coherencia" en la política europea del agua

Archivo - Plantación de plátanos en Canarias. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Irrigants d'Europe (IE), asociación de la que Fenacore forma parte, ha alertado de una "hiperproducción normativa" de Bruselas "que se ha intensificado en la última década" desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua. En este sentido, ha demandado "coherencia" en la política europea del agua.

Así se ha expresado en el marco del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, según ha informado la asociación de regantes españoles este viernes.

Entre otras cosas, los representantes europeos han criticado la "fragmentación normativa" dentro de la propia Comisión. "Las decisiones que afectan al agua se adoptan desde distintas Direcciones Generales (medio ambiente, agricultura, clima o energía) sin una visión integrada de cuenca, lo que provoca solapamientos, inseguridad jurídica y objetivos contradictorios", han lamentado.

Por ello, han reclamado un "refuerzo" de los mecanismos de evaluación de impacto legislativo para que cualquier nueva norma tenga en cuenta variables clave como la seguridad alimentaria, el empleo rural o la competitividad frente a terceros países. "No se puede legislar de espaldas al territorio", han recalcado.

Entre otras cosas, también han hablado de la futura estrategia europea basada en el principio 'Water Efficiency First', que prioriza la reducción de la demanda de agua. Por esta parte, han remarcado que si la estrategia se aplica "de forma rígida", esta "puede ignorar la complejidad del sistema agrícola, especialmente en el sur de Europa, donde el regadío ya ha alcanzado altos niveles de eficiencia".

Durante el encuentro, los regantes han reivindicado el papel "estratégico" del sector. "Frente a ciertos enfoques considerados "excesivamente ambientalistas", los regantes advierten del riesgo de reducir superficies productivas en Europa y trasladar la producción a países con menores estándares medioambientales y de calidad", han recalcado.