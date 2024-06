Regantes piden completar las 20 embalses previstos en España antes de que cominece el próximo ciclo hidrológico

"Quieren que reguemos como en la Edad Media", alerta el presidente de FENACORE sobre el MITECO

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero, ha avanzado en una entrevista con Europa Press que desde la organización estarán vigilantes para que se terminen los 20 embalses previstos antes del próximo ciclo de planificación hidrológica.

"Se ha llegado un pacto en España, y el pacto ha sido el de los planes hidrológicos (...) En esos planes se han puesto unas actuaciones a realizar. Vamos a estar pendientes de la administración para que se cumplan", ha defendido Valero.

Además, ha afirmado que con respecto a la planificación anterior les han quitado 80 y les han dejado 20. "No nos vale que estén los 20 embalses en la planificación y que llegue el siguiente ciclo de planificación y no se haya terminado ninguno, (...) vamos a estar muy vigilantes para que ese gran pacto del agua con las medidas que hay que tomar se haga", ha subrayado.

Además, Valero ha instado a estudiar los caudales ecológicos se estudien "con el mayor rigor y desde un punto de vista técnico", actuar con transparencia y "poner encima de la mesa toda la falta de disponibilidad de garantías que producen". "Se han tomado muchas veces decisiones de aprobar caudales ecológicos sin haber puesto la información encima de la mesa, y eso nos parece imprudente e incluso irresponsable", ha criticado.

A su vez, van a pedir a MITECO que "se comprometa con la política del ahorro de agua". "Si un ministerio tiene la competencia del agua lo más importante que se tiene que hacer en el agua es usarla con eficiencia y usarla de la manera más racional posible". Por ello, van a insistir en que se ejecuten los objetivos de modernización de los regadíos previstos en los Planes Hidrológicos.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PARA REGADÍOS

Por otro lado, ha avanzado que van a pedir a la directora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), María Dolores Pascual, que dote de medios humanos y materiales el Area de Regadíos en una reunión que tienen prevista para el próximo 4 de julio.

"Si no pones personal y presupuesto, no puedes llevar a cabo una política de nada. La prioridad en la política siempre se ve en los presupuestos", ha afirmado Valero en una entrevista con Europa Press.

Precisamente el 4 de julio se jubila el jefe del Área de Regadíos, Fermín Jiménez. Así, van a pedir que la Dirección nombre a un sustituto que cree las plazas "necesarias". Además, desde Fenacore añaden que hay medidas aprobadas en los Planes Hidrológicos con inversiones aprobadas de 5.000 millones de euros y "será imposible cumplir estos objetivos" sin medios.

"MUY RECEPTIVOS" A LAS PROPUESTAS DE MANIFESTACIONES AGRARIAS

En líneas generales, el presidente de FENACORE ha subrayado que desde Fenacore van a continuar negociando y "defendiendo" el sector. Aún así, ha señalado que los regantes van a estar "muy receptivos" a todas las propuestas que les lleguen desde las asociaciones agrarias "con nuevas manifestaciones, con lo que sea". "Creo que esa representación del conjunto de la agricultura y del conjunto del sector primario la tienen las asociaciones agrarias y nosotros respetamos mucho ese papel", ha añadido.

A nivel internacional, opina que les falta resolver el tema de la defensa de los intereses del sector y del regadío en Europa. Para ello, desde Fenacore están trabajando para aliarse con Copa Cogeca, asociación que representa a los agricultores y de las cooperativas agrarias en la Unión Europea (UE).

MITECO "PRIORIZA" LA POLÍTICA AMBIENTALISTA

Sobre la Administración española, Valero ha reconocido la "sintonía muy alta" que han encontrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Frente a ello, reconoce que con MITECO han tenido "más dificultades" y señala que en el seno de la institución "se ha priorizado" la política ambientalista. A su juicio, si en Transición Ecológica "hubieran estudiado las consecuencias de esas decisiones tan ambientalistas" que han tomado, no lo hubieran hecho, ya que "se hubieran dado cuenta que iban contra los intereses generales de España".

Asimismo, ha destacado que a los medios de comunicación saltan las discrepancias con las organizaciones ecologistas, como "cuando se les ocurre decir que hay que quitar un millón de hectáreas" o "culpar al regadío de la sequía", pero que en general se entienden "perfectamente" con ellos, "les gusta trabajar con información" y "tienen voluntad" para "encontrar soluciones entre todos".

Por esta parte, ha cuestionado a los que dicen que la modernización de los regadíos genera 'efecto rebote' puesto que "utilizando las cifras del Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de Estadística, los regadíos en los últimos 25 años (han) disminuido el uso del agua un 15%". "Pues ellos como parece que (la modernización es) buena para el sector, quieren ir en contra (de ella) porque quieren que vivamos y reguemos como en la Edad Media", ha censurado.

Por último, ha destacado que precisamente la modernización está ayudando a la renovación generacional en el sector y que en los lugares donde se ha modernizado el regadío se incorpora la mujer como regante, así como los jóvenes. A la ciudadanía, quiere transmitir que "tiene que haber actividad en el campo y en el medio rural". "Tenemos que ser conscientes que si no hubiera unas vacas hoy no nos habríamos tomado este café con leche, que si no hubiera unos cultivos no habría habido pan para hacer las tostaditas o para el tomate, pero si es que tenemos que comer", ha afirmado.