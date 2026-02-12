Rego pide incluir una "prestación universal por crianza" en los PGE para "sacar de la pobreza" a medio millón de niños

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este jueves incluir una "prestación universal por crianza" en los Presupuestos Generales del Estado como la ONU ha recomendado recientemente a España.

"Esta prestación universal por crianza que, según datos de Unicef, sacaría de la situación de la pobreza a más de 500.000 niños y niñas en España", ha trasladado Rego en un encuentro con niños y niñas de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).

Según la ministra, se trata de una herramienta "eficaz" que supondría "el reconocimiento de un derecho de ciudadanía a la infancia de nuestro país". Así, ha recordado que 19 de los 27 países de la Unión Europea ya disponen de una prestación de estas características y que se trata de una de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha trasladado a España.

Para la titular de Juventud e Infancia, esta prestación debe ser universal y la "redistribución y la progresividad deben garantizarse a partir de una fiscalidad justa".

Finalmente, Rego ha defendido "que se consolide este derecho para niños y niñas, que además tendría un fuerte impacto en la pobreza infantil estructural que arrastra España desde hace décadas".