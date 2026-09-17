Rego urge a "reforzar la regulación" en entornos digitales para menores y fijar criterios comunes a nivel internacional

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la alta comisionada de Francia para la Infancia, Sarah El Haïry, y la representante del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra la Infancia, Najat Maalla M’jidn, a 17 de septiembre en París. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha resaltado la "necesidad" de "reforzar la regulación" de los entornos digitales, con especial énfasis en la inteligencia artificial (IA), para "proteger los derechos de la infancia así como la importancia de establecer criterios comunes a nivel internacional que protejan los derechos de los menores.

"La cuestión no es solo cuánto tiempo pasan las niñas y niños delante de una pantalla o a qué edad entran en una plataforma" sino "quién diseña ese entorno, con qué intereses y bajo qué reglas", ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios tras reunirse en París con la alta comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Haïry, y con la representante especial del secretario general de la ONU para la erradicación de la violencia contra la infancia, Najat Maalla M'jid.

Un punto clave para evitar los "patrones de uso adictivos", la "falta de transparencia" en el funcionamiento de los algoritmos y "la explotación de datos".

Estas palabras llegan a "pocas semanas" de que el Congreso de los Diputados vote la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que "pone en el centro la protección de la infancia" y en la relevancia de determinar los contenidos que pueden ofrecer las plataformas tras la irrupción de la inteligencia artificial.

"Hace falta control público. Hace falta regulación. Hace falta transparencia sobre los algoritmos y rendición de cuentas", ha insistido Rego tras rechazar que la "solución" llegue "de la mano de quienes han construido los riesgos", y ha calificado de "llamativo" que los precursores de la inteligencia IA adviertan ahora sobre sus peligros e intenten decidir cómo controlarlos.

La ministra ha destacado que España está siendo pionera a la hora de afrontar estas normativas y ha reivindicado encuentros internacionales como el de este jueves para "generar alianzas". La reunión supone una prolongación del encuentro celebrado en junio en Turín donde España y Francia impulsaron la creación de un grupo de trabajo para enfrentar "la violencia" en Internet y "defender los derechos de la infancia", según ha trasladado el Ministerio en un comunicado.