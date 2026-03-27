Reguladores europeos estudian crear un servicio de asesoramiento en seguridad nuclear de la UE. - CSN

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plenario del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) ha mantenido en Bruselas (Bélgica) su reunión número 58, en la que se ha presentado un documento sobre la posible creación del nuevo servicio de asesoramiento voluntario en seguridad nuclear de la Unión Europea (UE) impulsado para fortalecer el marco regulador comunitario en países que tienen previsto lanzar un programa nuclear.

Así lo ha señalado este viernes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo presidente, Juan Carlos Lentijo, preside el ENSREG. Más allá de ello, los reguladores han aprobado la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre seguridad en la fusión del que será miembro el consejero del CSN, Francisco Castejón.

Además, también han aceptado un documento sobre la ejecución del plan de acción nacional de Armenia derivado de las pruebas de resistencia. En este sentido, han reconocido los avances técnicos y el compromiso mostrado por el país.

Sin embargo, han puntualizado que el ENSREG "mantiene la posición estratégica, alineada con los estándares de seguridad de la Unión Europea, que aboga por el cierre definitivo y el desmantelamiento seguro de la central nuclear Metsamor en el plazo más breve posible, priorizando la integridad regional sobre cualquier consideración energética".

Asimismo, la Comisión Europea ha trasladado a los reguladores los avances en el esquema de subvenciones para la colaboración entre reguladores y la hoja de ruta para los próximos meses.

De acuerdo con el CSN, la reunión ha permitido también profundizar en la actualización de las políticas de la alianza industrial de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) y sobre el avance del panel de seguimiento que el grupo de trabajo de ENSREG está desarrollando para supervisar esta tecnología emergente.

En el ámbito técnico, ENSREG ha continuado avanzando en el seguimiento del segundo ejercicio de revisión temática entre pares (TPR II, por sus siglas en inglés) dedicada a la protección contra incendios, mediante la puesta en marcha de un plan de acción específico para abordar los retos detectados en la protección contra incendios en las instalaciones nucleares.

Asimismo, los reguladores han comenzado a estudiar los temas propuestos, los procesos para ejecutar la revisión y el cronograma para la tercera edición (TPR III), asegurando así la mejora continua de la seguridad mediante el intercambio de experiencias y la evaluación entre países.

En el marco del Plenario, la seguridad de las instalaciones nucleares en conflictos armados ha vuelto a ser una prioridad. En este sentido, el regulador ucraniano (SNRIU) ha presentado una actualización detallada sobre los graves desafíos que enfrenta la supervisión reguladora en su país, lo que ha motivado una declaración institucional de ENSREG reafirmando su apoyo a Ucrania.

"Esta coordinación es clave de cara a la próxima reunión de revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, donde los reguladores europeos buscan alinear sus posiciones para reforzar los mecanismos de protección internacional", ha especificado el CSN.

Por lo demás, la reunión incluyó además una actualización de los preparativos de la próxima Conferencia ENSREG que tendrá lugar el 16 y 17 de junio de 2026 en Bruselas.