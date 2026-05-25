Reino Unido registra su día de mayo más cálido desde que hay registros, con una máxima de 34,8ºC

Archivo - Real Jardín Botánico de Kew, a 15 de septiembre de 2021. - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha registrado su día de mayo más cálido desde que hay registros, según ha informado este lunes el servicio meteorológico nacional del país a través de un mensaje en 'X'.

De manera provisional, ha registrado una máxima de 34,8ºC en el Real Jardín Botánico de Kew, situado en el sur de Reino Unido.

En concreto, este récord supera en 2ºC el anterior récord de temperatura para este mes en el país. "Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso a mediados del verano, y no digamos ya en mayo", ha indicado el servicio meteorológico.