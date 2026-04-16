La reintroducción de diez tortugas en Seychelles recupera en seis meses procesos ecológicos de hace 180 años

Uno de los galápagos estudiados. - SERGIO GARCÍA PEÑA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reintroducción de solo diez tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) en la isla de Aride (Seychelles) ha permitido restablecer en seis meses procesos ecológicos que habían desaparecido hace más de 180 años, según ha informado este jueves el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Los galápagos gigantes se extinguieron en Aride hace casi dos siglos y con ellos se perdieron importantes procesos que mantenían el hábitat de la isla. El estudio internacional en el que ha participado el MNCN ha confirmado que estos animales actúan como ingenieros de estos ecosistemas al desempeñar tres funciones ecológicas "fundamentales".

A saber, controlan la cobertura de plantas exóticas; aceleran la descomposición y el reciclaje de nutrientes en los suelos con su consumo de hojarasca y dispersan a través de sus heces las semillas de plantas nativas cuyos frutos ingieren.

En total, los diez galápagos reintroducidos en Aride dispersaron más de 11.000 semillas en dos meses, de las cuales el 89,5% pertenecían a especies nativas. Asimismo, consumieron 54 especies de plantas introducidas por herbivoría, limitando el crecimiento de la flora exótica.

Para conseguir estos resultados, publicados en Restoration Ecology, el equipo combinó observaciones, análisis de heces y masivos de ADN, lo que permitió identificar con precisión las especies consumidas por cada individuo.

En este sentido, la investigación ha revelado una "sorprendente" variabilidad de comportamiento entre individuos, ya que mientras algunos galápagos destacaron en los tres procesos ecológicos simultáneamente, otras mostraron un rendimiento bajo en todas las funciones.

"De hecho, solo tres de los diez ejemplares liberados dispersaron más del 80% de las semillas nativas en dos meses, mientras que otros destacaron en el control de plantas exóticas o en el reciclaje de nutrientes", ha explicado la institución. Iago Ferreiro Arias, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y el MNCN, ha incidido en que esta diversidad de comportamientos dentro de una misma especie es "crucial" para la resiliencia del ecosistema.

Para Sergio García-Peña, investigados del MNCN, este trabajo demuestra que la reintroducción de galápagos gigantes es una alternativa más efectiva y económica para el control de vegetación exótica que los métodos tradicionales de eliminación mecánica.

De cara a los programas de conservación, el equipo de investigación propone el incluir el análisis del número efectivo de individuos necesario para sostener procesos ecológicos, un concepto que debería complementar los criterios tradicionales basados únicamente en la viabilidad genética de las poblaciones.

"Estamos planteando este tipo de estudios fundamentales en otras islas, como en el archipiélago de las Islas Galápagos (Ecuador), donde los galápagos no están relacionados evolutivamente con los de Seychelles, pero su enorme tamaño también permite predecir un papel diferencial de los individuos con respecto a estas tres funciones ecológicas", ha añadido Peña.

En el estudio han intervenido investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), el Real Jardín Botánico (RJB), todos del CSIC, y la Universidad de Exeter.