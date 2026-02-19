Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 19 de febrero

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 19 de febrero, ha estado formada por los números 48, 38 40, 8, 25 y 47. El número complementario es el 20, el reintegro el 9 y el Joker, 0224093. La recaudación ha ascendido a 14.601.192,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 110.000.000,00 de euros, siendo este el mayor bote de la historia de 'La Primitiva'.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 340 de Madrid, situada en Bolívar, 5 y en la número 143 de Madrid, situada en Cartagena, 124.