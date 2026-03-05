Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este jueves 5 de marzo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 5 de marzo, ha estado formada por los números 45, 48, 8, 37, 15 y 5. El número complementario es el 7, el reintegro el 5 y el Joker, 2685099. La recaudación ha ascendido a 14.568.337,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 119.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 13.760 de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), situado en Pl. Anselm Clavé, 10, y en la Administración de Loterías número 1 de Ermua (Bizkaia), situada en Zubiaurre, 12.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen seis boletos acertantes.