Resultados de 'El Gordo de la Primitiva' de este domingo 8 de marzo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 8 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 46, 48, 26, 49, 14. El número clave (reintegro) ha sido el 5. La recaudación del sorteo ascendió a 3.688.462,50 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior cuatro más uno).