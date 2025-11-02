Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 2 de noviembre

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 2 de noviembre, ha estado formada por los números 12, 16, 18, 41, 46, 49. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.088.971,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 67.557 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Granada, situada en Caldereros, 2, y en la número 4 de Irun (Gipuzkoa), situada en Paseo de Colón, 28.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 71 boletos acertantes, que recibirán 952 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.280 boletos acertantes, que recibirán 31 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 66.116 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.