Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 16 de octubre

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 16 de octubre, ha estado formada por los números 8, 16, 19, 30, 37, 46. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.552.944 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.