Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 19 de febrero

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 19 de febrero, ha estado formada por los números 1, 7, 9, 16, 44, 45. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.336.375 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que recibirá 139.563 euros y que ha sido validado en el despacho receptor número 41.105 de Linares (Jaén), situado en Carretera de Baños, 34.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 101 boletos acertantes, que recibirán 691 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.157 boletos acertantes, que recibirán 20 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 88.389 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.