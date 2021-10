Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 21 de octubre de 2021

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de octubre de 2021, ha estado formada por los números 19, 22, 27, 30, 33 y 45. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 2. La recaudación de este sorteo ascendió a 2.751.187,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de Fuente de Cantos (Badajoz), situada en Arias Montano, 1 y en el Despacho Receptor no 77.180 de Illescas (Toledo), situado en Puerta del Sol, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) se han contabilizado tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 10 de Bonavista (Tarragona), en la no 9 de

Reús (Tarragona) y en el Despacho receptor no 22.100 de Sanlucar de Barrameda (Cádiz).