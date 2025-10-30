Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 30 de octubre

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 30 de octubre, ha estado formada por los números 15, 16, 28, 29, 36, 37. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.171.464,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 139.121 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Madrid, situada en Plaza Matute, 14.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 56 boletos acertantes, que recibirán 1.242 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.468 boletos acertantes, que recibirán 30 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 70.389 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.