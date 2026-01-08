Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 8 de enero, ha estado formada por los números 5, 8, 14, 21, 29, 35. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.583.108,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 153.721 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 13 de Murcia, situada en Avenida Marqués de los Vélez, 11.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 145 boletos acertantes, que recibirán 530 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.736 boletos acertantes, que recibirán 20 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 98.448 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.