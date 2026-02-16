Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 16 de febrero

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 16 de febrero, ha estado formada por los números 27, 18, 1, 25, 29, 45. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.537.561,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 44.875 de Costa Teguise (Las Palmas), situado en Avenida Islas Canarias, 1 - L-17-18.