Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del lunes 27 de abril

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 27 de abril, ha estado formada por los números 40, 23, 20, 49, 45 y 41. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.042.732,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 139 de Madrid, situada en Avenida Reina Victoria, 2.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.