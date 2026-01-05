Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 5 de enero

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 5 de enero, ha estado formada por los números 43, 13, 10, 5, 20 y 3. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.997.568,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existe un boleto acertante que recibirá 173.633 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 29.060 de Malpica de Bergantiños (A Coruña), situado en Empalme de Buño, 5-Buño.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 116 boletos acertantes, que recibirán 748 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.883 boletos acertantes, que recibirán 19 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 120.185 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.