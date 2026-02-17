Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 17 de febrero

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 17 de febrero, ha estado formada por los números 11, 15, 17, 18, 22, 23. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.752.616,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 299 de Barcelona, en la número 103 de Sevilla y en el despacho receptor número 60.150 de Son Ferrer-Calvià (Illes Balears).

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías número 22 de San Sebastián y en el despacho receptor número 81.870 de Torrent (Valencia).