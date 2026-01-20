Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 20 de enero

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 20 de enero, ha estado formada por los números 45, 8, 15, 16, 19, 34. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.296.180,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 5.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) existen tres boletos acertantes, uno de los cuales ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Sabadell (Barcelona), situada en Demòstenes, 28, y los otros dos en el Despacho Receptor número 78.565 de Toledo, situado en Paseo de la Rosa, 42. Todos ellos recibirán 67.953 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 98 boletos acertantes, que recibirán 1.040 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.970 boletos acertantes, que recibirán 25 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 115.994 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.