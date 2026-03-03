Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 3 de marzo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de marzo, ha estado formada por los números 4, 29, 30, 32, 43, 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.779.757,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 60.815 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Bailén (Jaén), situada en Poeta Miguel Hernández, 7; en la número 2 de Cruce de Arinaga - Agüimes (Las Palmas), situada en Avda. Ansite, 52; y en el Despacho Receptor número 67.065 de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife), situado en Velázquez, 2 (Argual).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 70 boletos acertantes, que recibirán 1.303 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.472 boletos acertantes, que recibirán 31 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 84.666 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.