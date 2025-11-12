Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 12 de noviembre

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 12 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 20, 33, 35, 43, 44. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.491.583,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que recibirán 39.581,02 euro, y que han sido validados en la Administración de Loterías Número 10 de Melilla, en la Número 1 de Coria del Río (Sevilla), en el Despacho Receptor Número 77.095 de Cedillo del Condado (Toledo) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 60 boletos acertantes, que recibirán 1.319,37 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.310 boletos acertantes, que recibirán 27,55 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 82.398 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.