Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 18 de febrero

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 18 de febrero, ha estado formada por los números 1, 2, 5, 9, 16, 45. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.317.418 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías número 1 de Tolosa (Gipuzkoa), en la número 5 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y el Despacho Receptor No 89.275 de Vitoria-Gasteiz.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 118 boletos acertantes, que recibirán 571 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.562 boletos acertantes, que recibirán 18 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 92.397 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.